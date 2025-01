Lecture Zen Résumer l'article

Les forces de l’ordre européennes ont démantelé les forums Cracked et Nulled, deux plaques tournantes du cybercrime. De nombreuses bases de données (infos personnelles, mots de passe) étaient vendues sur ces sites.

Les forces de police ont fermé deux des plus grands forums de cybercriminalité au monde. Dans un communiqué publié le 30 janvier 2025 sur le site d’Europol, la police européenne annonce avoir mis hors ligne les plateformes Cracked et Nulled, qui comptaient environ 10 millions d’utilisateurs et généraient des millions de dollars de profit. Lors de cette opération, les forces de l’ordre ont également arrêté deux suspects à Valence (Espagne) et ont saisi de nombreux fonds liés à ces forums.

Les forums Cracked et Nulled servaient de place de marché aux cybercriminels. On y échangeait des biens et services illégaux : données personnelles dérobées, logiciels malveillants, outils de piratage, service de hacking. De nombreuses bases de données étaient quotidiennement mises en vente sur une rubrique du forum.

La page d’accueil du site Nulled affiche désormais un message des forces de l’ordre. // Source : Numerama

Des millions d’euros de revenus

Selon les forces de l’ordre, Nulled aurait hébergé plus de 43 millions de publications et annonces d’informations volées, générant un marché d’environ 1 million d’euros de revenus sur le forum. Cracked serait plus lucratif encore, avec 4 millions d’euros de revenus générés, affectant au moins 17 millions de victimes aux États-Unis.

La police espagnole a arrêté deux suspects à Valence, un homme et une femme, et a saisi plus de 300 000 dollars en espèces, des dizaines d’appareils électroniques et des actifs en crypto-monnaie. L’enquête, ouverte en mars 2024, a permis d’identifier huit suspects, dont deux citoyens allemands de 29 et 32 ans.

La lutte contre la cybercriminalité connait plusieurs succès, puisqu’Europol est parvenu à stopper PopeyeTools, une autre plateforme de vente, le service de messagerie pour les criminels Matrix, ainsi qu’une série d’outils pour perturber des sites.

