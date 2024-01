Conor Brian Fitzpatrick, alias Pompompurin, était à la tête du plus important forum de hackers. La justice américaine l’a condamné à 20 ans de liberté surveillée, avec plusieurs conditions imposées par le juge pour que le jeune coupable puisse rester chez lui.

L’affaire était suivie depuis un an par le monde de la cyber. Conor Brian Fitzpatrick, alias Pompompurin, a été condamné le 19 janvier à 20 ans de liberté surveillée par la justice américaine pour avoir été administré le célèbre forum de hackers, BreachForums. Alors que le procureur préconisait de l’envoyer en prison pendant plus de quinze ans, le juge a choisi de l’assigner en résidence durant deux ans, avant de limiter ses faits et gestes pour les dix-huit années qui suivent.

Il a été condamné pour vol et recel d’informations personnelles, intrusion dans un ordinateur, aide à l’intrusion et détention d’image pornographique de mineur.

Dans le cadre de sa peine, le jeune hacker de 21 ans n’aura aucun accès à Internet pendant un an et un agent de probation pour surveiller son PC durant cette période.

« Après cette année, le coupable ne doit pas vendre ou proposer à la vente un objet sur Internet pour une autre personne ou entité sans l’approbation préalable et l’autorisation du tribunal ou de l’agent de probation. Cela inclut, mais sans s’y limiter, la vente d’objets aux enchères sur des sites » précise le jugement.

Conor Brian Fitzpatrick sera équipé d’un bracelet électronique et devra suivre un traitement psychiatrique.

À la tête du plus grand forum de hackers

« Pompompurin » – pseudonyme tiré d’un personnage pour enfants japonais – gérait BreachForums, un forum accessible à tous et dédié à la vente de données piratées. Cette plateforme était un point de rendez-vous quotidien pour des dizaines de milliers de pirates, ainsi que de nombreux internautes à la recherche d’accès illégaux ou de fichiers sensibles. BreachForums avait remplacé RaidForums, précédemment fermé par le FBI.

Une base de données d’une compagne d’assurance en vente sur le forum. // Source : Numerama

Certains hackers cherchaient des postes de cybercriminels sur le forum. // Source : Kaspersky

Conor Brian Fitzpatrick se livrait également à des activités de piratage et avait même eu l’audace de revendiquer une attaque contre un programme du FBI. Le jeune hacker vivait d’ailleurs à moins d’une heure de voiture du siège de la police fédérale américaine.

L’arrestation de « Pompompurin » n’aura d’ailleurs pas vraiment bousculé le monde du cybercrime. Quelques mois après la fermeture du site, un nouveau « BreachForums » a refait surface et réunit aujourd’hui des milliers de hackers. Les places restent rarement vides chez les cybercriminels.

