Un homme de 24 ans a été inculpé aux États-Unis pour avoir forcé des personnes à installer un logiciel de contrôle d’ordinateur à distance. Un complice se chargeait ensuite de vider les portefeuilles de crypto-monnaies.

Quand on n’a pas les talents de persuasion d’un hacker, il reste la violence. La justice américaine a inculpé le 26 juin 2024 Remy St-Felix, résident de West Palm Beach en Floride, pour avoir ligoté et forcé des personnes à envoyer des crypto-monnaies à un complice.

Le média The Register rapporte que le jeune homme de 24 ans s’en est pris à plusieurs investisseurs âgés dans l’est des États-Unis. Remy et un autre criminel enfilaient des vêtements de chantier et se faisaient passer pour des travailleurs dans le quartier. Ils avaient auparavant repéré des victimes qui s’intéressaient aux crypto-monnaies. Une fois que les personnes rentraient le soir chez elles, ils leur pointaient un revolver derrière le crâne avant de leur ligoter les jambes.

Les deux malfaiteurs forçaient ensuite la personne à installer AnyDesk, un logiciel de contrôle à distance d’ordinateur. Une fois l’application ouverte, un complice se connectait à des milliers de kilomètres de là pour ouvrir les comptes de crypto-monnaies et vider tous les portefeuilles.

Les portefeuilles de cryptomonnaies comportent parfois plusieurs barrières de sécurité qui nécessitent la présence physique de la personne. // Source : Pixabay

Un complice capable de pirater les victimes

Lors de la séquestration d’une femme en Caroline du Nord, Remy St Felix est parvenu à transférer 156 853 dollars de crypto-monnaies. C’est cette affaire, d’ailleurs, qui a permis de récupérer le plus d’informations sur la bande de criminels.

Le mari, lui aussi pris en otage, avait réalisé qu’un des membres de l’équipe, basé dans une autre ville, avait un bagage technique et semblait particulièrement informé sur la victime (son épouse). Il est possible qu’il soit chargé de mener des recherches, voire de voler des données personnelles en amont, suggèrent les services de police.

La bande de Remy a utilisé la même méthode dans quatre États différents aux États-Unis. Le jeune homme doit être condamné le 11 septembre, il risque une peine minimale de sept ans de prison et une peine maximale de réclusion à perpétuité. Il n’y a pas d’informations sur son complice « en télétravail ».

