Le Hamas a dévoilé le 1er novembre, dans une vidéo d’autopromotion, un nouveau drone submersible, produit localement. L’organisation, considérée comme terroriste par de nombreux pays, n’a donné que peu d’informations sur cette arme baptisée « Al-Asef », mais l’analyse des images permet de relever quelques détails.

L’appareil ressemble à une torpille téléguidée, équipée d’une caméra go-pro et d’une charge explosive dans « le nez ». L’analyste militaire, H I Sutton, note pour le média Naval News que le drone serait assemblé à partir de composants peu sophistiqués : bouteilles de gaz comprimées, hélice d’un ancien véhicule de propulsion de plongeur.

L’utilisation d’un humain pour le guider simplifie la commande de l’engin, mais réduit la fiabilité des communications avec le pilote. Cela peut le rendre vulnérable au brouillage par exemple. Le fuselage du drone ne lui permet d’être entièrement immergé, il s’agirait plutôt d’un véhicule semi-submergé.

Le drone est déposé dans l’eau puis téléguidé. // Source : YouTube / Hindustan Times

L’arme est transportée dans l’eau par quatre plongeurs des Brigades Al-Qassam du Hamas et aurait apparemment été utilisée lors de l’attaque contre les civiles menée le 7 octobre 2023.

Des drones déjà utilisés contre Israël

H I Sutton indique que l’existence de ces torpilles sous-marines du Hamas était déjà connue. En mai 2021, le gouvernement israélien a signalé que le Hamas avait tenté d’attaquer les installations navales israéliennes avec une arme similaire, avant d’être neutralisées par des forces de défense.

Des drones sous-marins, construits par l’Iran et la Corée du Nord, ont pu inspirer le Hamas. Les engins iraniens sont plus professionnels et ressemblent à des torpilles à longue portée. Quant à la famille nord-coréenne Haeil, elle est beaucoup plus grande et lourdement armée, peut-être dotée d’une ogive nucléaire.

Ces torpilles ne sont pas à sous-estimer. L’armée ukrainienne s’en sert régulièrement pour frapper des navires russes en mer noire par exemple.

