Les États-Unis ont identifié l’emplacement de la future usine de drones iraniens sur le sol russe. Ces appareils sont fréquemment envoyés contre la population ukrainienne.

De nouvelles images satellites montrent que l’Iran construit une usine de fabrication de drones près de Moscou. La Russie reçoit du matériel iranien sur son sol et ce site « pourrait être pleinement opérationnel au début de l’année prochaine », a averti le 9 juin un porte-parole de la Maison Blanche. « Ces dernières semaines, la Russie a utilisé ces drones iraniens pour frapper Kiev et terroriser la population ukrainienne, et le partenariat militaire entre la Russie et l’Iran semble s’approfondir » a-t-il ajouté.

Selon les rapports américains, l’Iran a récemment proposé au Tadjikistan et à la Russie de leur fournir des technologies et des installations de production de drones. Les services de renseignement ont également découvert que la nation perse a expédié ses drones iraniens aux bases militaires russes par la mer Caspienne, une route commerciale connue qui relie directement les deux pays. La future usine se situerait dans la zone économique spéciale d’Alabouga, à quelque 900 kilomètres à l’est de Moscou.

L’Iran s’est spécialisé dans la fabrication de nombreux drones militaires. Source : CCTV

Des composants américains et chinois

Depuis l’achat des drones iraniens à l’été 2022, la Russie n’a cessé d’envoyer ces engins explosifs contre la population ukrainienne. « Nous continuerons à imposer des sanctions contre les acteurs impliqués dans le transfert d’équipement militaire iranien vers la Russie, destiné à être utilisé en Ukraine » indique le porte-parole. De nombreux éléments retrouvés dans les drones sont de fabrications européennes ou américaines. Un article du Wall Street Journal révèle que sur plus de 200 composants techniques qui composent les entrailles d’un drone iranien Mohajer-6, la moitié ont été fabriquées par des entreprises basées aux États-Unis et près d’un tiers par des entreprises au Japon. Washington a également sanctionné cinq entreprises chinoises pour avoir fourni volontairement les composants.

