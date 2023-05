Une cyberattaque par ransomware contre un prestataire de service a mis à l’arrêt plusieurs sites du département des Côtes-d’Armor en Bretagne. D’autres victimes ont été recensées.

Plusieurs sites du département des Côtes-d’Armor en Bretagne sont actuellement indisponibles ce 15 mai, après une cyberattaque ayant touché un prestataire de service. L’administration locale est pour l’instant joignable par téléphone et par courriel, mais il est impossible de chercher des informations sur les plateformes publiques.

La page d’accueil du site du département. // Source : Numerama

Le département subi en réalité les conséquences d’une attaque contre son hébergeur, le groupe DIS nous apprend le magazine spécialisé MagIt. Cette société basée à Lille a en effet subi une cyberattaque par ransomware. Le site de l’entreprise indique « nous subissons actuellement une attaque d’envergure. Nous avons pris l’initiative de couper les accès extérieurs de l’ensemble des infrastructures. Actuellement, vos services ne sont pas accessibles. Nous faisons le maximum pour rétablir la situation le plus rapidement possible ».

Une croissance des attaques contre les prestataires

D’autres victimes collatérales sont à déplorer, telles que le média Actu.fr. Le site d’actualité locale était à l’arrêt durant quelques heures ce 13 mai avant un retour la normale en fin de journée.

Les attaques contre les prestataires ne sont pas nouvelles et sont rapidement visibles compte tenu du nombre de victimes derrière. L’entreprise ITS avait été touché par le groupe de ransomware Play à l’automne 2022. Le collectif Lockbit avait également ciblé une entreprise de services informatiques il y a un an. L’ANSSI indique avoir traité 18 compromissions de société de services numérique en 2021, contre 4 en 2020.

