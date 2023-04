L’armée de l’air britannique a diffusé une vidéo d’un drone en forme d’hélicoptère tirant deux missiles à guidage laser.

La Royal Air Force, l’armée de l’air britannique, a testé ce 18 avril 2023 les capacités de tir de son dernier drone, le Jackal (chacal en français). Une vidéo a été diffusée, mettant en scène cet « hélicoptère téléguidé » tirant deux roquettes sur une cible. Les missiles sont l’œuvre du groupe français Thales, des LLM – pour missile léger multirôles – à guidage laser, d’un poids de 13 kg.

L’entreprise spécialisée dans l’industrie de la défense les produit en Irlande du Nord, à Belfast, et fournit les roquettes à guidage laser pour de nombreux véhicules aériens légers de l’armée britannique. Ces missiles sont capables de détruire un blindé et ont été utilisés pour la première fois sur le terrain par les Ukrainiens contre les Russes.

La conception du Jackal a été lancée en 2022, à la demande du gouvernement britannique qui suivait l’évolution de l’utilisation des drones dans la guerre en Ukraine. L’armée du Royaume-Uni voulait un appareil léger, rapidement déployable, capable de fournir des renseignements et tirer de manière opportuniste. La start-up Flyby Technology, fondée par l’ancien pilote de chasse Jon Parker, a été sélectionnée pour le projet. La vidéo diffusée le 18 avril permet de voir de quoi est capable le Jackal. Ce modèle quitte la forme classique et fuselée du drone pour adopter une allure plus massive, semblable à un hélicoptère. L’appareil est capable de décoller à la verticale pour éviter d’avoir à chercher une piste en période de combat.

Le Jackal mesure 2,3 mètres de long pour 5 mètres d’envergure. // Source : Fl

Le Royaume-Uni veut des drones armés

Sa forme pose question quant à sa maniabilité. Jon Parker indique que le Jackal peut « s’asseoir au sommet des arbres et tirer à distance sans être détecté, que ce soit en vol stationnaire ou en mouvement ». Les missiles LLM peuvent toucher une cible à plus de 6 km de distance que le drone pourra repérer en amont. Le Jackal pourrait à l’avenir intéresser de nombreux pays désireux de s’armer rapidement en véhicules aériens.

Comme beaucoup de forces armées dans le monde, celle du Royaume-Uni a lancé un plan de dronisation de ses forces. Le Royaume-Uni cherche d’abord à s’équiper massivement en appareils de petite taille pour son infanterie. En décembre 2022, le ministère de la Défense britannique a conclu un contrat de 144 millions d’euros avec l’entreprise américaine Lockheed Martin, pour la livraison de plus de 250 mini-drones. La France met également les moyens : Sébastien Lecornu, ministre des Armées, a annoncé début janvier l’acquisition de 3 500 appareils pour la prochaine loi de programmation militaire. Néanmoins, nous ne produisons pas encore d’appareils armés dans le pays. Les seuls équipés de missiles en France sont les MQ9 Reaper américain.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !