La Turquie a déployé son premier porte-avions, devenu un porte-drones durant sa fabrication. L’armée turque dispose d’une imposante flotte d’appareils téléguidés qui pourront être opérés depuis ce navire.

La « dronisation » de la marine est en marche. La Turquie a mis en service ce 11 avril 2023 son plus grand navire de combat, le TCG Anadolu, qui servira aussi de « porte-drones ». Ankara mise sur sa flotte d’appareils téléguidés pour opérer depuis la mer tout en étant capable de viser des cibles terrestres.

La Turquie devient le dixième pays au monde à disposer d’un porte-avions. Recep Erdoğan a qualifié « d’historique » la baisse de la dépendance extérieure du pays dans le secteur de la défense, passant de 80 % au début des années 2000 à 20 % à partir de 2022 (en termes d’armes et d’engins). Le navire devrait accueillir une autre flopée de purs produits turcs, les Bayraktar TB2, le futur TB3 et les Kızılelma. Près d’une cinquantaine d’appareils pourraient être stockés sur le bâtiment.

La Turquie devrait déployer son essaim de drone depuis ce navire. // Source : SEDEF

Bayraktar TB2

Selon les dernières estimations, la compagnie Baykar aurait produit une centaine de modèles TB2 uniquement pour Ankara. Cet engin de type MALE (altitude moyenne longue endurance) a été massivement utilisé par l’armée Azéri lors de l’attaque du Karabagh contre l’Arménie en 2019, puis par l’Ukraine lors des premières semaines de défense contre l’invasion russe.

Il est devenu le modèle référence pour s’équiper d’un drone efficace et à bas cout (autour de 4 millions de dollars par unité). Le TB2 peut se déplacer à 200 km/h pendant 27h et monter jusqu’à 7 km d’altitude. Son rayon d’action est en revanche quelque peu limité, puisqu’il ne peut pas aller au-delà de 300 km.

Un Bayraktar TB2, un drone de 12m de long, équipé de 4 missiles. // Source : Baykar

Bayraktar TB3

Le déploiement des TB3 est prévu pour 2024, mais des prototypes étaient déjà exposés sur le porte-drones lors de l’inauguration. Une fonction de pliage des ailes a été ajoutée pour augmenter les capacités de stockage sur les navires. La vitesse de pointe du TB3 devrait atteindre les 300 km/h et l’appareil pourra embarquer six missiles contre quatre pour le TB2.

Un Bayraktar TB3 avec les ailes repliées. // Source : Baykar

Kızılelma

Quant au Kızılelma, ce drone furtif a effectué son premier vol fin 2022, sa chaine de production est déjà lancée. Il sera le modèle plus performant de la flotte turque puisqu’il pourra se déplacer à 1 100 km/h au maximum avec un rayon d’action de 930 km. Avec un plafond de plus de 12 km, le Kızılelma sera également plus difficile à repérer. La Turquie a transmis la fabrication du moteur à l’entreprise ukrainienne Motor Sich.

Le Kızılelma est encore en production. // Source : Baykar

À noter qu’Ankara espérait à l’origine accueillir des avions de chasse sur son navire. Cependant, les États-Unis ont retiré la Turquie du programme multinational de développement des avions de combat F-35, à la suite de la décision d’Ankara d’acquérir des systèmes de défense antimissile aérienne S-400 de fabrication russe en 2019. Les discussions sont encore en cours pour acheter des F-16 américains.

