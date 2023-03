Un rapport d’experts en cybersécurité révèle que les jeux plus visés par les pirates sont Minecraft, Roblox ou encore Fortnite. Les communautés de joueurs étant plus jeunes, elles seraient plus susceptibles de tomber dans les arnaques.

Dans le monde joyeux et bienveillant de Minecraft et de Roblox, se cachent des hackers très méchants. Un rapport de la société Kaspersky, publié ce 1er mars 2023, analyse les campagnes de piratage opérées dans les jeux vidéo. Durant l’année 2022, les logiciels de cybersécurité de la société ont détecté plus de 7 millions d’attaques dans les titres catégorisés comme « populaires auprès des très jeunes », soit une augmentation de 57 % par rapport à 2021.

Parmi les univers les plus ciblés, Minecraft est de loin le terrain de prédilection des malfaiteurs avec 55,8 % des opérations de piratage détectées, suivi de Roblox (15,4 %) et Among Us (10,9 %). Plus de 878 000 pages de phishing ont été générées pour Roblox, Minecraft, Fortnite et Apex Legends 2022.

Minecraft représente plus de la moitié des piratages repérés en 2022 dans les jeux populaire auprès des enfants. // Source : Kaspersky

Les hackers veulent dérober la carte bleue des parents

Selon Kaspersky, les hackers criminels misent sur la naïveté des enfants et des adolescents dans l’espoir de voler les données bancaires de leurs parents. Ainsi, les principales arnaques consistent à proposer des prétendus lots de monnaies virtuelles gratuitement. Pour recevoir ces faux packs, les malfaiteurs développent diverses pages piégées, propulsées sur Google ou les réseaux sociaux.

Un site d’arnaque pour Fortnite. // Source : Kaspersky

Une autre arnaque vise les jeux exclusivement en ligne, à l’instar d’Apex Legends, en proposant d’améliorer les caractéristiques de son personnage contre une somme. L’unique gagnant dans l’histoire sera le hacker. Les experts en cybersécurité notent que la plupart des sites frauduleux sont boostés de manière à se retrouver parmi les premiers liens référencés sur Google.

Une fausse page pour améliorer ses compétences dans Apex Legends. // Source : Kaspersky

On recommande habituellement de vérifier le nom de domaine des sites et de se rendre uniquement sur les sites officiels, depuis les pages de réseaux sociaux, par exemple.

Quant aux parents, il est impératif de surveiller l’activité des enfants sur les jeux vidéo, au risque de voir disparaitre son compte en banque après l’achat d’un animal de compagnie virtuel.

