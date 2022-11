Les hackers ne se cachent pas toujours dans le noir, au contraire, des YouTubeurs nous expliquent comment ils parviennent à pirater un téléphone ou un logiciel à visage découvert. Notre sélection des chaines dédiées à la cyber et l’infosécurité.

Lors d’un précédent article, nous vous avions parlé des chaines YouTube pour découvrir le hacking et le milieu de la cyber. Pour celles et ceux qui n’ont rien appris ou qui cherchent à aller plus loin dans l’expérience du piratage, il existe de nombreuses chaines YouTube bien plus spécialisées. Pirater une interface, prendre le contrôle d’un objet ou comprendre comment fonctionne un logiciel malveillant, ces youtubeurs décrivent tout le processus technique pour y parvenir.

Les amateurs ne sont pas non plus exclus de ces chaines : de nombreuses vidéos servent d’initiation au hack, aux métiers de la cybersécurité ou ne cherchent qu’à démystifier l’univers des hackers. Tout aussi intéressant et utile pour le grand public. Nous avons sélectionné 7 chaines dédiées aux hackers.

Les Tutos de Processus

Source : Processus Thief

« Pirater une carte bancaire », « hacker un téléphone », « créer un malware indétectable », les titres sont alléchants et on pourrait croire qu’il nous pousse au crime. Si Processus Thief montre bien comment il parvient à pirater un objet ou rentrer dans une interface, la finalité permet surtout de comprendre quelles sont les failles dans les systèmes et comment les corriger.

Vous pouvez retrouver sa chaîne ici.

Waked XY

Source : Wacked XY

Wacked XY est une chaine bien connue du milieu de la cyber. Au-delà des tests de piratage, le youtubeur nous donne aussi son avis sur les actualités autour du hacking ou encore sur d’autres influenceurs plus connus, toujours de manière constructive.

Vous pouvez retrouver sa chaîne ici.

HacktBack

Pour ceux qui seraient intéressés par les métiers de la cybersécurité, HacktBack explique comment se lancer dans ce milieu et en parle avec des invités professionnels sur sa chaîne Twitch et YouTube.

Vous pouvez retrouver sa chaîne ici, et sur Twitch.

Hackintux

On aime l’aspect ludique de son contenu. Pirater le jeu Pokémon ou un serveur Minecraft ressemble finalement à un passe-temps comme un autre et nous permet de voir jusqu’où l’on peut aller avec des compétences de hackers.

Vous pouvez retrouver sa chaîne ici.

Khaos_Farbauti

Avec le jeu Sea of Thieves en fond — où vous incarnez un pirate — Khaos Farbauti discute de piratage — vous avez compris l’allégorie ? — avec d’autres professionnels sur de sujets très variés : gang de hackers, fuite de GTA, protection de données. Utile si vous voulez avoir l’avis des experts sur une actualité.

Vous pouvez retrouver sa chaîne ici, et sur Twitch.

Noobosaurus R3x

De nombreux tuto pour débuter dans le milieu et utiliser les outils spécialisés. Les vidéos sont suffisamment claires et synthétiques pour faire ses premiers pas.

Vous pouvez retrouver sa chaîne ici.

Pour1nfo

Peut-être plus accessible pour le grand public. Pour1info s’intéresse aux news cyber et les décrypte sur Twitch. Si un sujet d’actualité vous intrigue et que vous voulez le comprendre un peu plus dans le détail, on vous recommande sa matinale hebdomadaire.

Vous pouvez retrouver sa chaîne ici, et sur Twitch.