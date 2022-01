Le livret A augmente, mais mon Petit Placement est toujours meilleur pour faire fructifier votre épargne

Le premier février prochain, le taux du Livret A augmente et passe à 1 %. Une nouvelle qui n’est pas si avantageuse que ça pour votre épargne. Pour faire fructifier vos économies, il est plus intéressant de se tourner vers Mon Petit Placement. D’autant que l’entreprise fintech vous permet de placer de l’argent dès 300 euros seulement.

Il n’avait pas augmenté depuis 10 ans. Le taux du Livret A va prochainement grimper à 1 %, contre 0,5 % actuellement. Et s’il reste le placement préféré des Français et Françaises, principalement en raison de son ancienneté, il n’est pas la meilleure solution pour faire croître votre épargne.

Avec une hausse de l’inflation qui s’élève à 2,8 % en 2021 en France (source Insee, décembre 2021), laisser son épargne dormir sur un livret A entraîne mécaniquement une perte du pouvoir d’achat. Mais tout n’est pas perdu, car il existe des solutions pour faire grossir son épargne, et Mon Petit Placement est l’une des plus intéressantes.

L’entreprise française place votre argent dans des assurances-vie bien plus rémunératrices qu’un livret classique. Vous pouvez opter pour des placements assez prudents, ou au contraire des investissements plus offensifs. Mieux, vous bénéficiez d’une remise de 30 % sur les frais de Mon Petit Placement pendant la première année grâce au code NUMERAMA30.

Des placements accessibles

Mon Petit Placement propose à ses clients 4 types de placements, avec à chaque fois des taux moyens plus élevés que le taux d’inflation en France. En 2021, le rendement moyen de l’ensemble des portefeuilles s’est élevé à 12,3%. Si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, cela signifie concrètement que votre épargne vous rapporte de l’argent en cas de rendement positif. Il est important de rappeler que tout investissement comporte des risques.

Le placement le plus prudent proposé par Mon Petit Placement affiche en moyenne un rendement de 3 % par an, ces dernières années. Un portefeuille offrant un rendement moyen de 5 % par an, ainsi qu’une épargne plus ambitieuse avec un rendement moyen de 8 % par an sont aussi disponibles. Enfin, le placement le plus offensif dégaine une moyenne de 12 % de rendement par an. Ce dernier vous expose logiquement à plus de risques.

Les différents placements et leur rendement // Source : Mon Petit Placement

Pour ce qui est de sa rémunération, Mon Petit Placement prélève une commission sur la performance. Dans les faits, une petite somme est récupérée par l’entreprise uniquement si votre placement enregistre un rendement positif.

Votre épargne à portée de main

Il s’agit probablement du véritable avantage de Mon Petit Placement : son service entièrement en ligne. L’entreprise fintech vous débarrasse des lourdeurs bancaires habituelles comme les consultations avec son banquier, l’inertie des démarches administratives ou le flou qui plane sur l’activité de vos économies.

Suivez en temps réel votre épargne // Source : Mon Petit Placement

Mon Petit Placement vous accompagne dès l’inscription avec un questionnaire qui déterminera votre profil d’investisseur. L’entreprise vous indiquera ensuite quel type de portefeuille correspond le mieux à vos objectifs. Son service est accessible aussi bien sur ordinateur que sur l’application officielle (disponible sur iOS et Android). Vous pouvez consulter en temps réel le rendement de vos placements ou contacter des conseillers via un chat ou par téléphone. Il est bien entendu possible de déposer de l’argent ou de le retirer à loisir. Contrairement aux idées reçues, l’argent placée dans une assurance-vie n’est pas bloquée.

Grâce au code NUMERAMA30, vous pouvez également profiter d’une remise de 30 % sur les commissions prélevées sur la performance de votre placement lors de la première année.

Choisissez où vous investissez

L’épargne que vous confiez à Mon Petit Placement est investie dans des portefeuilles haut de gamme d’établissements financiers comme JP Morgan ou Lazard. Vous avez cependant la possibilité d’indiquer à Mon Petit Placement le domaine d’activité des entreprises dans lesquelles vous voulez investir une partie de votre portefeuille : climat, santé, nouvelles technologies, solidarité, etc.

Choisissez le secteur où vous voulez investir // Source : Mon Petit Placement

Pour rappel, une assurance-vie n’a pas grand chose à voir avec une assurance. Il s’agit d’un support d’investissement à la fiscalité avantageuse accessible à tous les budgets et à toutes les économies, même les plus modestes.