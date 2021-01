Le service client est souvent l'interface humaine d'une entreprise en ligne. Sa qualité est donc primordiale afin de ne pas entacher sa réputation. Avec la solution d'Odigo, les entreprises disposent de tous les bons outils pour le perfectionner.

Pour une entreprise, le service client est un champ de l’activité qu’il faut prendre au sérieux. Il reflète son image : s’il est mauvais, trop lent ou inadapté, il peut ternir sa notoriété. S’il est bon, efficace et rapide, il incitera ses clients à revenir en leur donnant un sentiment de sécurité.

Pour améliorer le parcours de l’utilisateur qui souhaite contacter une entreprise, Odigo a développé sa propre solution de centre de contact. Celle-ci fournit les outils afin que les clients bénéficient d’un service optimisé :

des chatbots disponibles sur plusieurs plateformes (réseaux sociaux, téléphone) et pilotés par l’intelligence artificielle

une plateforme qui centralise toutes les données des clients afin d’améliorer la pertinence du service client

une solution hébergée dans le cloud, et donc disponible depuis n’importe où pour les collaborateurs

Une expérience client optimisée

Pour que la solution d’Odigo soit pertinente, elle doit d’abord fournir la meilleure expérience possible aux utilisateurs du service client. Pour y parvenir, Odigo fournit des bots dans sa solution logicielle. Ceux-ci sont pilotés par l’intelligence artificielle et disponibles sur plusieurs plateformes, comme le téléphone ou les réseaux sociaux.

Au téléphone par exemple, le bot vocal a pour objectif de préciser la demande du client grâce à quelques questions. En utilisant la base de données de réponses de l’entreprise, il est capable de répondre lui-même aux questions simples. Si ce n’est pas possible, il redirige alors l’appel vers le collaborateur le plus qualifié. Ce même bot est capable de détecter des signaux de détresse dans la voix du client, afin de le transmettre plus rapidement vers une voix humaine.

Des informations centralisées

Toujours dans le but de fournir la meilleure expérience client, la solution d’Odigo centralise toutes les requêtes des clients sur une même plateforme. Cela permet de garder une trace des demandes, qu’elles soient faites sur les réseaux sociaux, par e-mail, téléphone, chat ou SMS.

Le collaborateur connaît ainsi tout l’historique des demandes d’un client, mais aussi ses derniers achats, son activité ou son lieu d’habitation si ces informations sont connues. Cela permet de gagner un temps considérable, car il n’y plus besoin de poser toujours les mêmes questions si le dossier est complet. Le dossier peut ainsi être repris en cours de route, et les précédents contacts sont utilisés pour répondre précisément aux nouvelles interrogations.

Un centre de contact dans le cloud

Plutôt que de fonctionner sur les serveurs d’une l’entreprise, la solution d’Odigo opère dans le cloud. Pour une société, c’est l’avantage d’avoir accès à son outil de service client depuis n’importe quel endroit et sur n’importe quelle plateforme.

Alors que le télétravail continue de s’imposer pour les entreprises qui le peuvent, une solution dans le cloud permet aux collaborateurs de continuer à travailler avec les mêmes outils, qu’ils soient au bureau ou chez eux. C’est aussi l’occasion de travailler avec une solution logicielle constamment à jour, et avec les dernières données connues sur les utilisateurs.

Une solution tout-en-un

Odigo est une solution tout-en-un déjà utilisée par de grandes entreprises : la Fnac, Oui.sncf ou encore la Caisse d’épargne. En centralisant les demandes provenant de différents canaux et en les rendant accessibles depuis n’importe où, Odigo est un outil de premier choix pour améliorer la qualité de son service client. D’une part l’utilisateur est mieux accompagné dans ses démarches, d’autre part les collaborateurs disposent des meilleurs outils pour répondre précisément aux demandes, de chez eux ou depuis le bureau.

Crédit photo de la une : Israel Andrade Signaler une erreur dans le texte