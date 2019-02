Reddit a accueilli un nouveau partenaire : le géant chinois Tencent, dont l'investissement s'élève à 150 millions de dollars. Une nouvelle qui fait craindre la censure aux internautes.

Reddit a atteint une valeur de 3 milliards de dollars grâce à un lot de nouveaux investisseurs ayant apporté 300 millions de dollars. Parmi eux, l’entreprise chinoise Tencent Holdings, qui est à l’origine de la moitié des nouveaux fonds. Une nouvelle qui ne fait pas que des heureux puisqu’une vaste levée de boucliers a été lancée par les internautes du site communautaire.

Le « soulèvement » consiste avant tout à diffuser deux images : celle de Winnie L’Ourson, personnage banni en Chine à cause des moqueries concernant sa ressemblance avec le président Xi Jinping, et celle du « Tank Man ». Pour rappel, il s’agit de l’homme qui bloquait les tanks de l’armée lors des manifestations de la place Tian’anmen en 1989. Toute cette agitation vient d’une angoisse chez les utilisateurs du site : que l’investissement de Tencent, spécialiste des services internet, amène la censure pratiquée en Chine jusqu’à Reddit.

Censure possible ou paranoïa ?

« Je me suis dis que ce serait sympa de mettre une image du Tank Man avant que nos nouveaux glorieux suzerains décident que nous n’en ayons plus le droit. » Ce message d’un utilisateur de Reddit reflète bien la paranoïa ambiante du site depuis l’annonce de l’investissement. La Chine a en effet tendance à se débarrasser des images qui donnent une mauvaise image de son gouvernement. La communauté Reddit possède, quant à elle, une culture basée en grande partie sur la parodie et les mèmes. Un conflit d’intérêt qui a notamment mené la plateforme à être interdite dans l’Empire du Milieu.

Dans les faits, il est exact que la Chine a déjà censuré du contenu en dehors de son territoire, comme avec WeChat ou Douyin, la version chinoise de TikTok. Cela dit, ces problèmes de censures ne concernent que des services basés dans le pays. Tencent a investi dans Spotify et Epic Games, sans qu’aucune restriction ne soit mise en place à l’international. L’annonce pourrait peut-être même s’avérer positive, en poussant la réouverture de Reddit en Chine (dans une version censurée probablement). En tout cas, les utilisateurs de la plateforme ne devraient pas avoir trop de soucis à se faire et pourront continuer à poster autant de Winnie l’Ourson et de « Tank Man » qu’ils veulent.