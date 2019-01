Quelle est la vie des annonces des objets high-tech sur LeBonCoin ? Numerama a suivi pendant un mois 19 produits-phares représentant environ 30 000 annonces quotidiennes. Une enquête qui révèle de grandes disparités entre villes et campagnes.

Autour de la période de Noël, nous avons extrait des données de mise en vente concernant 19 produits tech phares. Nous avons ainsi pu démontrer que le cliché récurrent selon lequel les Français revendraient en masse leurs cadeaux n’était pas si vrai, en tout cas pas en ce qui concerne les produits tech.

Regarder finement les données du site Leboncoin, c’est également parvenir à dresser un portrait du marché français de l’occasion : les nombres d’annonces, les prix moyens ou les produits les plus revendus… Mais, chaque annonce étant rattachée à une commune, on peut également savoir où un produit est le plus proposé à la vente. De quoi, par exemple, infirmer ou confirmer le cliché voulant que les propriétaires de smartphones haut de gamme vivraient majoritairement dans les grandes villes.

Comment avons-nous choisi ces 19 produits tech ? Pour que WeDoData puisse traiter quotidiennement les données extraites du Bon Coin, nous avons dû faire des choix concernant les objets sélectionnés. Nous nous sommes donc arrêtés sur 19 produits qui correspondent à l’ADN de Numerama tout en étant représentatifs de l’écosystème de la tech et de son adoption par le grand public.

Justement, à en croire nos données, ce cliché n’est pas usurpé : 26 % des Samsung S9 présents sur Leboncoin, pendant les 4 semaines de notre étude, étaient mis en vente en Île-de-France… alors que cette région représente seulement 18 % de la population française (en 2018 selon l’Insee). Le phénomène est exacerbé pour l’iPhone X, dont 29 % se négocient dans la région francilienne. Mais c’est encore un autre produit Apple qui décroche la palme : le MacBook, dont 34 % des occasions y sont mises en vente !

A l’inverse, d’autres produits du panel étudié n’obéissent pas à cette ségrégation géographique. Par exemple, 19 % des exemplaires du jeu Red Dead Redemption étaient mis en vente en Ile-de-France, une représentation quasi-conforme à la logique démographique. La même répartition est constatée pour la Nintendo Switch. D’ailleurs, c’est logiquement le département du Nord, le plus peuplé, qui présente le maximum d’annonces pour le Huawei P20 Pro et la Samsung Galaxy Tab.

Succès du Samsung S9 dans le sud

Si on élargit notre comparaison à l’ensemble des communes, on constate que la revente de Samsung S9 a aussi beaucoup de succès dans le Sud. Toulouse, Montpellier et Marseille sont en effet les 3 communes qui affichent le plus d’annonces, derrière Paris.

Le jeu vidéo, produit culturel socialement homogène

Nantes fait une irruption dans le top 4 des communes pour Red Dead Redemption, derrière Paris, Marseille et Lyon ; quand Strasbourg atteint la 2e place en nombre d’offres d’assistants vocaux (Google Home, Apple HomePod et Amazon Echo) !

Il n’est donc plus à prouver que le jeu vidéo est un produit culturel socialement homogène (Red Dead le confirme), il faudra en revanche continuer d’emprunter le métro parisien pour croiser quotidiennement des smartphones haut de gamme, a fortiori des iPhones X.

Cet article a été réalisé par les équipes de WeDoData sur une idée de Numerama. Il fait partie d’un dossier que nous avons souhaité monter pour savoir si le phénomène « revente des cadeaux de Noël » était réel.