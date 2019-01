La banque BNP Paribas connaît d'importants soucis ce mardi 8 janvier. Les retraits, paiements et accès au compte sont perturbés.

Si vous faites partie de la clientèle de BNP Paribas, vous avez peut-être observé des difficultés ce mardi 8 janvier pour accéder à votre compte bancaire ou à effectuer des paiements ou des retraits avec votre carte bleue. Peut-être même avez-vous été mis en échec au distributeur ou au moment de passer en caisse. La raison ? Une panne conséquente est en cours.

Des témoignages sur Twitter comme celui de Jean-Jacques Fraslin, médecin généraliste, de Philippe Sebagh, graphiste freelance, de Denis de Palatis, qui officie dans le domaine de l’IA, ou encore d’Olivia Dope, consultante, vont tous dans le même sens, même si tous ne déclarent pas les mêmes symptômes : il y a depuis plusieurs heures un gros problème au sein du système informatique du groupe.

Il est ainsi a priori impossible de de se connecter à son espace personnel sur le site de la banque, y compris via l’application mobile. Plus embêtant encore : les cartes bleues sont refusées dans les commerces et les distributeurs, car inutilisables. Les premières alertes sont arrivées en fin de matinée, sans doute au pire moment, car c’est l’heure où les gens font leurs courses et déjeunent en extérieur. Or à l’heure où le paiement en espèces se raréfie, le paiement par CB devient dès lors incontournable.

La BNP Paribas est au courant de la situation : sur le compte Twitter BNP Paribas SAV, la banque a reconnu « qu’il y a actuellement un incident sur les accès client », mais que celui-ci « est en cours de résolution » par les équipes techniques. Il semble toutefois que le souci soit plus délicat à traiter que prévu, puisque les premiers messages du SAV remontent à 11h30 ce mardi.

Dans d’autres messages plus spécifiques, la banque reconnait que le problème est plus large que prévu : « il semblerait que les paiements et retraits soient également impactés », dit-elle a un de ses clients. À une autre, il est confirmé que le dysfonctionnement le touche pas que l’accès au compte, mais aussi les opérations de paiement. Faute toutefois d’une amélioration de la situation, une alerte plus générale est parue.

Un incident est en cours sur notre site et application mobile. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée, nos équipes mettent tout en oeuvre pour rétablir les connexions au plus vite ! pic.twitter.com/GuyyV7lTNd — BNP Paribas SAV (@BNPParibas_SAV) January 8, 2019

Plusieurs internautes sur Twitter reprochent toutefois à la banque son manque de communication : ainsi, le message général publié sur Twitter l’a été plusieurs heures après le début des premiers signalements et l’a été en outre sur un compte relativement secondaire, qui n’est pas forcément connu et suivi de tous. En outre, d’aucuns se plaignent qu’aucune alerte par SMS n’ait été envoyée.

Ce n’est pas la première fois en tout cas qu’une panne informatique aussi conséquente heurte BNP Paribas. En 2017, l’établissement avait été indisponible dans la matinée du mardi 20 juin à cause d’un problème technique sur un pare-feu. Rien ne dit que l’incident rencontré aujourd’hui est de même nature. À l’époque, seuls les accès au compte bancaire avaient été entravés.