NES et SNES Classic Mini ne seront plus produites après Noël. Les oldies auront la Switch comme console d'accueil.

Les consoles rétro qui jouent sur la nostalgie ont-elles fait leur temps ? Après la sortie de la PlayStation Classic, c’est ce que nous écrivions. Dans un entretien au Hollywood Reporter daté de la mi-décembre 2018, Reggie Fils-Aimé, président de Nintendo pour l’Amérique, a affirmé que les stocks de Noël des NES et SNES Classic Mini seraient les derniers. « Nous avons travaillé dur pour faire en sorte que ces consoles aient les meilleurs jeux qui ont défini leur génération. Nous avons déjà dit que les consoles vendues en ce moment sont une extension du programme « Classic ». Nous avons été clairs, au moins aux États-Unis, sur le fait que les produits Classic seraient disponibles pendant la période des fêtes et une fois que les stocks seraient épuisés, ce serait fini », a-t-il confié.

Et il est vrai que la première génération de Classic Mini, la NES, avait été marquée par des ruptures de stock qui avaient fait monter l’envie des potentiels acquéreurs. Nintendo avait joué sur cette rareté, sur la nostalgie et sur les caractéristiques du produit qui était, pour l’époque, plutôt nouveau. Aujourd’hui, ces consoles sont de nouveau en stock : vu leur succès, la stratégie de la rareté n’était peut-être pas la plus adaptée. Mais après la frénésie, on se rend compte qu’elles s’empilent dans des tiroirs, trop limitées techniquement et incapables de jouer d’autres jeux que ceux embarqués.

Cela dit, Nintendo ne compte pas arrêter de vendre de la nostalgie à ses clients. La stratégie, rappelée par Fils-Aimé, passe par l’émulateur présent sur la Nintendo Switch que les clients peuvent avoir uniquement avec l’abonnement au Nintendo Switch Online. Il permet de jouer à d’anciens titres et a de nombreux avantages par rapport aux consoles Classic Mini : catalogue évolutif, mises à jour, compatibilité avec les manettes récentes… bref, de l’ancien dans un packaging moderne.

Si vous souhaitez une console Nintendo au format réduit pour jouer aux vieux titres qui ont bercé votre enfance, c’est peut-être le moment de passer à la caisse.