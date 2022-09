Jusqu’au 12 octobre, Fortuneo offre une prime de bienvenue jusqu’à 150 euros à ses nouveaux clients (voir mentions légales). Une bonne raison supplémentaire de migrer vers une banque en ligne.

Présentes depuis maintenant quelques années dans le paysage bancaire, les banques en ligne séduisent de plus en plus de clients au détriment des établissements traditionnels. Il faut dire qu’elles possèdent de nombreux atouts dans leur escarcelle, entre les frais de gestion quasi inexistants et la simplicité d’utilisation.

C’est par exemple le cas de Fortuneo, qui se paie en plus le luxe d’avoir obtenu le titre de meilleure banque de 2022 (trophée Pricebank 2022). Malgré ces avantages, le passage à une banque entièrement dématérialisée peut être un frein pour certaines personnes. Voilà 4 bonnes raisons de quitter votre banque actuelle pour rejoindre Fortuneo.

C’est la meilleure banque en ligne de 2022 (on vous l’a déjà dit ?)

Tant qu’à choisir une banque en ligne, ou une banque tout court, autant choisir la meilleure. Cette année, Fortuneo s’est vue décerner le titre de meilleure banque de l’année 2022 au classement Pricebank. Un titre qui récompense la qualité du service ainsi que la tarification proposée par Fortuneo, et qui vient s’ajouter à de nombreuses autres récompenses obtenues auprès de divers organismes.

Fortuneo a été récompensé pour ses différentes offres, Fosfo ou Gold // Source : Fortuneo

Moneyvox, Capital/Panorabanques.com, Le Monde/Meilleurebanque.com et Pricebank l’ont ainsi désignée banque la moins chère de 2022, tandis que Selectra l’a positionné tout en haut du classement des meilleurs établissements pour les jeunes actifs (avec carte Gold) et meilleur compte-joint. Bref, il s’agit d’un établissement bancaire de premier choix.

Les frais bancaires sont minimes

Non, vous n’avez pas la berlue. Avec Fortuneo, il y a de fortes chances pour que vous ne payiez aucuns frais pour votre carte bancaire. La condition ? Effectuer au moins un paiement par mois avec votre carte, ce qui est loin d’être insurmontable. Pour ne rien gâcher, sachez que la plupart des frais de tenue de compte sont totalement gratuits, et ce, quelle que soit la carte que vous avez choisie lors de votre inscription.

À titre d’exemple, Fortuneo propose la gratuité des frais relatifs aux transactions réalisées à l’étranger. Les paiements et retraits d’espèces en devises étrangères ne vous seront pas facturés si vous décidez de partir en voyage hors de France, ce qui est toujours bons à prendre.

Elle dispose d’une app simple et complète pour tout gérer

Autre bonne raison d’opter pour Fortuneo par rapport à une banque traditionnelle : vous n’aurez plus besoin de faire face à votre banquier. Tout (ou presque) est géré via l’application Fortuneo, très simplement. La banque a pensé cette application comme son interface principale et à ce titre, elle possède une ergonomie particulièrement bien étudiée. Les menus sont clairs, précis, et la navigation se fait intuitivement, sans intermédiaires pénibles.

L’application Fortuneo permet aussi de suivre les cours des marchés financiers // Source : Fortuneo

Que vous souhaitiez mettre en place en virement, commander un chéquier, activer le paiement sans contact ou encore faire opposition, c’est possible. Mieux, Fortuneo vous propose aussi d’agréger au sein de son application les comptes que vous possédez chez d’autres établissements bancaires. Une bonne manière d’avoir l’intégralité de vos informations financières au même endroit, pour tout surveiller d’un seul coup d’œil.

Une prime de 150 euros offerte pour les nouveaux clients

En ce moment, et jusqu’au 12 octobre prochain, Fortuneo met les petits plats dans les grands pour vous convaincre de les rejoindre. Comment ? En augmentant sa prime de bienvenue jusqu’à 150 euros en fonction de la carte que vous choisissez, entre Gold CB et Fosfo Mastercard.

Pour profiter de cette offre, rien de bien compliqué, même s’il y a quelques prérequis à respecter. Pour commencer, vous ne devez pas posséder de compte chez Fortuneo puisque la prime n’est valable que pour les premières ouvertures du compte. Ensuite, vous devez choisir l’une des deux offres proposées par la banque :

Fosfo Mastercard : cette offre est disponible sans condition de revenu ou d’épargne et vous donne accès à une prime de 70 euros ;

: cette offre est disponible sans condition de revenu ou d’épargne et vous donne accès à une prime de 70 euros ; Gold CB Mastercard : cette offre est soumise à des conditions de revenus. Vous devez justifier d’un salaire net mensuel minimum de 1 800 euros pour un compte individuel, ou 2 700 euros pour un compte joint avec deux cartes. Cette carte vous permet de prétendre à la prime de 150 euros.

Fosfo Mastercard ou Gold CB, choisissez l’offre qui vous correspond // Source : Fortuneo

Après avoir choisi l’offre qui correspond à vos besoins et vos moyens, vous n’avez qu’à rentrer le code FTNOCT durant le processus d’inscription. Dernière étape indispensable : réaliser au moins 5 paiements avec votre carte dans les 90 jours suivant la souscription effective de la carte.

