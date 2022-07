Spécialisée dans la création d’applications web et mobile, theTribe est une agence de développement web qui met son expérience au service de ses clients afin de les accompagner dans leurs projets de A à Z.

Lorsque l’on souhaite entreprendre, avoir une bonne idée ne suffit pas si l’on ne possède pas les savoir-faire ou les moyens techniques pour la mettre en place.

Pour palier ce problème récurrent, il existe de nombreuses agences de développement capable de bâtir un site, une application ou un outil répondant à vos besoins. Mais quid du reste ? Trouver les bons interlocuteurs. Mettre en place un business model. Définir son cœur de cible. Pivoter si besoin. Autant d’obstacles qui se dressent entre vous et la concrétisation de votre projet.

C’est en se basant sur ce constat que les deux fondateurs de theTribe ont décidé de fonder leur société. Bien conscients qu’une bonne idée ne peut pas reposer uniquement sur un socle technique solide, ils ont décidé d’aller un cran plus loin en vous accompagnant à chaque étape de votre projet, du prototypage à la mise en circulation sur le marché en passant par toutes les étapes intermédiaires.

theTribe, c’est quoi ?

L’agence de développement web Thetribe.io est spécialisé dans de nombreux domaines. Dans le développement d’applications (mobiles ou web), naturellement, mais aussi dans la stratégie business ou encore la refonte de sites ou de services. Son but ? « Créer un maximum de valeur en un minimum de temps » afin d’accompagner au mieux les besoins de leurs clients, et leur permettre de concrétiser leur vision dans les meilleures conditions possibles.

Les locaux nantais de theTribe.io // Source : theTribe.io

Créé en 2012 à Nantes, theTribe a véritablement pris son essor à partir de 2019 grâce à une levée de fonds d’un million d’euros. L’occasion pour la société d’augmenter sa masse salariale en ouvrant de nouvelles « tribus » dans différentes villes de France comme Paris, Lille, Lyon ou Toulouse avec un objectif en tête : atteindre les 250 salariés fin 2022.

Porteur de projet, entrepreneur en herbe ou confirmé : theTribe est là pour vous aider

Aujourd’hui, les services de theTribe s’adressent à des profils très différents, néophytes comme professionnels, et c’est sans doute ce qui fait l’intérêt de cette agence. Grâce à son expertise, elle est capable d’accompagner ses clients dans une grande variété de projets, du prototypage d’une application au développement d’un écosystème web complet.

C’est cette polyvalence qui lui permet d’accompagner des projets aux échelles différentes, que ce soit un jeune entrepreneur qui souhaite se lancer dans sa première création d’entreprise ou bien une société déjà bien implanté souhaitant se réinventer.

Les développeurs de chez theTribe.io maîtrisent un large éventail de langage de programmation // Source : theTribe.io

Au cœur de son offre, on trouve ainsi trois grandes typologies d’accompagnements :

Aider les porteurs de projets : que vous cherchiez des solutions à un problème ou que vous souhaitiez réaliser une preuve de concept rapidement, theTribe est là pour vous. Ses équipes pourront rapidement vous assister pour explorer vos idées, créer une roadmap, monter un dossier de financement ou encore lancer votre première phase de recrutement ;

que vous cherchiez des solutions à un problème ou que vous souhaitiez réaliser une preuve de concept rapidement, theTribe est là pour vous. Ses équipes pourront rapidement vous assister pour explorer vos idées, créer une roadmap, monter un dossier de financement ou encore lancer votre première phase de recrutement ; Aider les startups à passer à la vitesse supérieure : si vous avez déjà un produit solide, mais que vous souhaitez passer à l’étape supérieure, theTribe possède le savoir-faire pour vous aider et mettre en place tous les éléments nécessaires à la progression de votre business ;

si vous avez déjà un produit solide, mais que vous souhaitez passer à l’étape supérieure, theTribe possède le savoir-faire pour vous aider et mettre en place tous les éléments nécessaires à la progression de votre business ; Aider votre structure à gagner en productivité : dans cette optique, theTribe a deux objectifs, à savoir identifier les moyens d’utiliser le numérique pour améliorer la productivité de votre entreprise, et mettre en place les outils nécessaires à cette évolution grâce à leurs équipes de développement ;

theTribe, de multiples compétences au service de votre projet

L’autre point fort de theTribe réside assurément dans la diversité des savoir-faire déployés par ses équipes afin de répondre aux problématiques soumises par ses clients. À commencer par ses équipes de développement qui couvrent un large spectre d’outils et de langages de programmation dans le but de livrer des solutions adaptées en toutes circonstances :

Langages de programmation : JavaScript, TypeScript, PHP, Python, Rust ;

JavaScript, TypeScript, PHP, Python, Rust ; Frameworks Front-end : React, Angular, Vue.js ;

React, Angular, Vue.js ; Frameworks Back-end : Node.js, Nest.js, Symfony, Flask, FastAPI ;

Node.js, Nest.js, Symfony, Flask, FastAPI ; Framework Mobile : React Native, Flutter, Progressibe Web App ;

React Native, Flutter, Progressibe Web App ; Outils DevOps : Kubernetes, Terraform, Docker, Ansible ;

Kubernetes, Terraform, Docker, Ansible ; Outils No-Code : No-Code, Bubble, Airtable.

Pour compléter cette expertise, theTribe peut aussi compter sur des compétences supplémentaires qui lui permettent de couvrir chaque projet à 360° : UX/UI, prototypage, création de business plan, recherche de financement et recrutement sont aussi à l’ordre du jour.

Afin de mener à bien les projets qui lui sont confiés, theTribe pratique une méthode agile essentiellement basée sur Scrum et le Lean Startup. Deux notions qui placent le client au centre du processus, et permettent de développer les produits demandés le plus efficacement possible par un processus d’itération continu et rapide.