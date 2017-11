Boulanger propose de nombreuses promotions pour la journée du Black Friday. Voici une sélection de 5 bons plans.

À l’occasion du Black Friday, Boulanger propose de très nombreuses promotions sur ses références high tech. De plus, le célèbre vendeur français est l’un des seuls à pouvoir proposer le retrait en 1h en magasin et une livraison le lendemain pour toute commande passée avant 22h. Enfin, il propose également et seulement jusqu’à lundi le paiement en 4x sans frais.

Xbox One S Les packs Microsoft Xbox One S

Les packs dédiés à la console de jeu Xbox One S sont très intéressants aujourd’hui : en fonction de vos goûts et de vos préférences, vous trouverez 5 packs à 179 euros au lieu de 279.

Parmi les packs proposés, Forza Horizon 3, L’Ombre de la Guerre, Minecraft (avec 3 mois d’abonnement Gold offerts) ou encore Assassin’s Creed Origins.

Vous avez également une manette (V3) dédiée à la Xbox One à 44,99 euros au lieu de 59,99 euros.

Chromecast 2 et Audio Les Google Chromecast 2 et Audio

Avec les Chromecast, vous pouvez transformer votre TV en TV connectée, ou votre chaîne Hi-Fi en enceinte connectée. La promotion n’est pas énorme, mais les Chromecast sont des produits déjà très accessibles. Ils passent de 39 euros à 34 euros.

Comme nous l’indiquions, le Chromecast 2 est réservé à un écran, tandis que le Chromecast Audio a été conçu pour les enceintes, amplificateurs et autres systèmes audio.

La page du Chromecast Audio et celle du Chromecast 2 sur Boulanger

Philips Hue Le bundle Philips Hue

Si vous avez toujours rêvé de pouvoir contrôler vos ampoules depuis votre smartphone, voici une occasion en or.

Ce pack découverte comprend le pont de connexion, obligatoire pour ce système, 3 ampoules blanc et couleur, un détecteur ainsi qu’un variateur. Avec ce pack, vous pourrez équiper un grand salon ou un petit appartement parisien.

Il est disponible à 169 euros au lieu de 199 euros sur Boulanger.

Nvidia Shield TV Nvidia Shield Android TV (2017)

Si vous avez une jolie TV, 4K ou non, voici la box la plus complète du marché. Performante, elle propose de nombreux applications TV TNT, SVoD, catch-up TV mais aussi de nombreux jeux. C’est le cas des jeux Android, mais aussi de l’offre cloud gaming GeForce Now. Nous avons eu la possibilité de la tester, si vous avez besoin de davantage d’informations à son sujet.

Elle est vendue 159 euros au lieu de 199 euros, il s’agit de la version avec la télécommande. Il faudra acheter la manette de jeu à côté, ou utiliser une autre manette (elle fonctionne avec les manettes Xbox et PlayStation, pour information).

N’hésitez pas à consulter les autres promotions de Boulanger à cette adresse, vous trouverez 200 offres. Flemme de chercher quoi acheter ou offrir ? Boulanger propose un moteur d’idées de cadeaux !