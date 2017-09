La nouvelle génération des sous-marins américains va recevoir une mise à jour matérielle inhabituelle : pour contrôler les périscopes, les marins utiliseront à l'avenir des manettes de Xbox 360.

Les jours sont-ils comptés pour les périscopes de la marine américaine ? Alors que l’US Navy est en train de produire depuis 2004 une nouvelle classe de sous-marins, la classe Virginia, les traditionnels instruments d’optique qui permettent à l’équipage de voir à la surface de l’océan sans être vus vont recevoir dans les années à venir une mise à jour matérielle pour le moins surprenante.

Le journal The Virginian Pilot raconte en effet que les prochains sous-marins de cette classe ne seront pas dotés d’un traditionnel périscope pivotant sur-lui même, et dont l’utilisation ne peut se faire qu’un marin à la fois. Il est question de le remplacer par deux mâts photoniques tournant à 360 degrés. Les images seront ensuite projetées sur de grands écrans permettant à plusieurs marins de voir ce qui se passe.

Mais ce n’est pas ça le plus étonnant : ces mâts vont en effet être contrôlés par une manette Xbox 360 !

Plusieurs raisons ont conduit la marine à opérer ce changement.

Des raisons économiques tout d’abord : une manette est vendue 30 dollars alors que le système actuel coûte 38 000 dollars, selon Lockheed Martin, la société qui travaille sur ce projet. Quand on sait que la construction d’un sous-marin s’élève à quelques milliards de dollars, toute économie est bonne à prendre, même quand elles visent des composants ne représentant qu’une toute petite fraction du prix final.

Des raisons pratiques ensuite : le fait est que beaucoup de jeunes jouent aux jeux vidéo. Les marins qui sont déjà dans la Navy ou les futures recrues sont déjà à l’aise avec une manette entre les mains. Même s’il y a un éventuel entraînement à prévoir, il sera incomparablement plus facile et plus rapide que ce qu’il faut apprendre avec un périscope classique.

Une manette de Xbox 360

Selon The Virginian Pilot, les tests avec la manette Xbox 360 ont duré sur deux ans et ont de toute évidence donné satisfaction. On peut toutefois remarquer que la Navy a délaissé la manette la plus récente, celle livrée avec la Xbox One, alors qu’elle a quelques atouts à faire valoir, ne serait-ce qu’en termes de confort et d’ergonomie, mais aussi du côté de la précision et de la sensibilité.

Il n’est toutefois pas dit que les améliorations réalisées pour la manette Xbox One, et qui peuvent se justifier dans le cadre d’une activité vidéoludique, soient pertinentes pour les cas de figure que va rencontrer l’US Navy avec ses sous-marins. Quoiqu’il en soit, c’est une version filaire de la manette qui sera a priori utilisée : c’est ce qu’une photo d’un test sur terre montre.

Aujourd’hui, la marine américaine compte treize sous-marins de la classe Virginia en service sur les quarante-huit qui sont prévus à terme. Un quatorzième a été remis à l’US Navy et deux autres sont bientôt prêts à être livrés. Selon la presse américaine, c’est avec l’USS Colorado, qui doit être mis en service d’ici la fin de l’année, que les manettes de la Xbox feront leur entrée dans la marine.

Quant aux sous-marins déjà construits, ils recevront cette mise à jour matérielle dans le cadre du processus normal de modernisation des matériels existants.