Une alternative existe désormais à l'abonnement annuel proposé par Amazon Prime. Les clients du service peuvent opter à compter du 19 septembre pour une offre mensualisée et sans engagement, pour un peu moins de 4 € par mois en offre de lancement.

Jusqu’à présent, l’abonnement à Amazon Prime était annuel : avec 49 euros par an — incluant un essai gratuit et sans engagement de 30 jours — , vous pouviez alors bénéficier de différents avantages, y compris la possibilité d’être livré en un jour ouvré sur le territoire de la France métropolitaine.

Désormais, Amazon Prime élargit ses horizons et accède à la demande de celles et ceux qui attendaient de voir débarquer une offre mensualisée. À compter du 19 septembre 2017, les clients du programme peuvent opter pour une alternative à cette offre annuelle : un abonnement mensuel, ne requérant aucun engagement.

Jusqu’au 31 mars 2018, l’offre sera proposée au prix de lancement de 3,99 €, annonce Amazon dans un communiqué. L’abonnement sera ensuite accessible au prix de 5,99 € par mois.

Les 30 jours d’essai toujours inclus

« Nous sommes ravis de proposer un abonnement mensuel qui permettra à plus de clients de bénéficier de l’ensemble des avantages et services offerts en matière de shopping et de divertissement par le programme Amazon Prime tout en profitant de plus de flexibilité », a déclaré Frédéric Duval, country manager d’Amazon France.

À l’instar de la version annuelle de l’abonnement, cette offre mensualisée s’accompagne également d’une période d’essai gratuite de 30 jours.