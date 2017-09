Vol direct de Paris à Las Vegas, hôtel, pass CES, pass monorail, suite VIP, conciergerie... en 2018, le voyage de votre entreprise au CES peut ne pas être un calvaire. Découvrez l'offre sans prise de tête de Voyage CES Las Vegas.com.

En 2017, la France avait envoyé 275 entreprises et de nombreuses délégations au CES de Las Vegas, le plus grand salon de l’innovation et des nouvelles technologies du monde. Il s’agit de la troisième présence mondiale sur le salon, après les États-Unis qui sont à la maison et la Chine qui a tendance à faire dans la démesure avec 1 307 entreprises représentées. À ces 275 entreprises « officiellement envoyées » par la French Tech s’ajoutent les entrepreneurs se rendant sur place pour présenter leurs produits ou faire des affaires, les équipes de communication françaises des grandes marques internationales et, bien entendu, la presse hexagonale qui ne manque jamais cette fenêtre sur l’innovation de demain.

Depuis la France, le voyage peut être long et pénible à organiser : entre les vols avec escale, les hôtels qui font envie en photo mais qui s’avèrent cheap à mourir une fois sur place et tous les services à ne pas oublier (location de voiture, passe pour les transports…), la préparation peut être fastidieuse. C’est pour vous faire oublier ces soucis que Planète Congrès Incentive avec son site web Voyageceslasvegas.com lance cette année, pour la première fois, des voyages entièrement pris en charge avec un vol direct en A340 de Paris à Las Vegas.

L’agence de voyage d’affaires pour professionnels spécialiste des Conventions à Las Vegas depuis 18 ans, a affrété un avion de la compagnie Air Tahiti Nui qui partira le lundi 8 janvier à 11h30 de Paris CDG et arrivera le même jour à 14h à Las Vegas. Le retour se fera le 12 janvier de Las Vegas à 14h30 avec une arrivée prévue le lendemain à 10h20. Mais cet avion direct n’est qu’une partie du pack proposé par Planète Congrès Incentive qui souhaite vraiment vous décharger l’esprit. Chaque pack comprend en effet :

Le vol direct et les taxes aériennes

et les taxes aériennes 4 nuits à l’hôtel (les partenaires de l’offre vont de 3 à 5 étoiles et sont tous idéalement situés par rapport au CES

(les partenaires de l’offre vont de 3 à 5 étoiles et sont tous idéalement situés par rapport au CES Internet illimité à l’hôtel (eh oui, c’est payant à Vegas…)

à l’hôtel (eh oui, c’est payant à Vegas…) Les breakfasts chaque jour

chaque jour L’accès aux services de l’hôtel

de l’hôtel Les transferts de l’aéroport à l’hôtel en limousine avec accueil de l’équipe sur place pour vous remettre vos documents

en limousine avec accueil de l’équipe sur place pour vous remettre vos documents Le Pass CES 2018 qui vous permettra d’aller sur le salon (enregistré et remis à votre arrivée), pas besoin de faire la queue

qui vous permettra d’aller sur le salon (enregistré et remis à votre arrivée), pas besoin de faire la queue Un Pass monorail illimité pour aller au Las Vegas Convention Center

pour aller au Las Vegas Convention Center Un service d’assistance téléphonique et physique en plus d’un service de conciergerie

et physique en plus d’un service de conciergerie L’accès gratuit à une suite VIP dans l’hôtel Flamingo Las Vegas pour faire une pause, vous détendre ou prendre un café loin de la foule du salon.

Les packs débutent à partir de 2 818 euros par personne pour un hôtel 3 étoiles dans le vieux Vegas et peuvent aller jusqu’à 6 380 euros pour le Wynn 5 étoiles. Les tarifs peuvent être ajustés sur demande si vous souhaitez partir à deux ou en groupe.

Bref, des packs complets qui vous enlèveront tout le travail sur la partie organisationnelle du CES pour vous permettre de vous concentrer sur votre travail : vos offres, vos services, vos produits, vos articles. Et quiconque est déjà allé à Vegas sait que le CES est déjà suffisamment éprouvant s’épargner des soucis d’organisation.

Vous pouvez déjà réserver votre vol et votre pack à cette adresse.

Plus d’infos : Bruno Combis au 01 84 73 03 04 ou par email : bruno@voyageceslasvegas.com