Oculus vient de baisser le prix de son Rift : on passe à 449 € pour un casque avec ses deux contrôleurs.

L’un des principaux problème de la réalité virtuelle aujourd’hui est le prix des accessoires de première génération. Un HTC Vive coûte encore autour de 800 € sans même évoquer les nombreux accessoires qui peuvent aujourd’hui s’ajouter au produit. Cela dit, Oculus était le premier à dévoiler ses prix ; c’est aussi le premier à les baisser.

En ce début juillet 2017, on apprend que le pack comprenant un casque Oculus Rift et ses contrôleurs ne vaut plus que 399 $ outre-Atlantique. La baisse de prix est considérable : c’est tout de même 200 $ de moins que le même pack il y a quelques jours. En France, un rapide tour sur Amazon nous montre que le pack coûte aujourd’hui 449 €. Sur la même page, l’Oculus Rift tout seul, lui, coûte 589 € — ce qui tend à montrer que la promotion a aussi été appliquée de notre côté de l’Atlantique. La Fnac pratique d’ailleurs le même tarif.

À ce prix-là, la réalité virtuelle haut de gamme devient abordable (sans être peu coûteuse, n’exagérons rien). D’autant qu’aujourd’hui, un ordinateur capable de faire tourner un Oculus Rift ou un HTC Vive ne coûte plus autant qu’il y a deux ans.