Netflix est à présent disponible en Dolby Atmos. Le service de streaming propose à ses abonnés de regarder le long-métrage Okja, de Joon-Ho, dans ce format audio depuis la Xbox One et certains téléviseurs LG OLED.

Depuis le 28 juin dernier, Netflix a ajouté à sa programmation le long-métrage Okja, réalisé par Joon-Ho. Le film hué au festival de Cannes n’est pas seulement l’occasion de découvrir les métaphores fantastiques et politiques du réalisateur, mais également de tester un nouveau format audio disponible sur Netflix.

En effet, le service de vidéos à la demande est à présent prêt à diffuser le film en Dolby Atmos, un format qui offre une spatialisation verticale du son. Adaptant la configuration traditionnelle du Dolby Digital — en 5.1, 7.1 ou 9.1 –, le Dolby Atmos n’utilise pas les arrangements génériques, et traite le son en fonction de la configuration spécifique de votre haut-parleur.

Son en trois dimensions

En exploitant les caractéristiques de vos hauts-parleurs horizontaux et verticaux, le Dolby Atmos favorise ainsi une expérience en immersion, avec un son en trois dimensions.

Maintenant que vous savez cela, comment utiliser la configuration en Dolby Atmos avec Netflix ? Il faut vous connecter au service de streaming via votre Xbox One ou sur votre télévision LG OLED de la gamme 2017. Netflix devrait par la suite développer la compatibilité de cette option avec d’autres supports et d’autres titres de son catalogue, dont 4 sont attendus cette année : Death Note, BLAME !, Bright et Wheelman.

Pour l’instant, Netflix se place sur une offre de niche avec l’ajout du Dolby Atmos — comme lorsque le service de streaming avait commencé à proposer ses premiers contenus audiovisuels en ultra haute définition (4K). Néanmoins, cette nouveauté pourrait toucher un point sensible chez ses utilisateurs qui cherchent à se rapprocher de l’expérience cinématographique ultime… depuis le canapé de leur salon.