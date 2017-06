Avec sa fonctionnalité d'archivage, Instagram permet désormais de cacher les photos déjà publiées que l'on préfère finalement garder pour soi sans pour autant les supprimer. Pratique pour faire oublier des souvenirs de soirée embarrassants.

Vous n’assumez plus une photo de soirée publiée sur Instagram il y a déjà plusieurs mois mais vous ne parvenez pas pour autant à la supprimer, attristé(e) à l’idée de perdre son nombre de commentaires ou de cœurs ? Désormais, vous n’aurez plus à vous inquiéter : le réseau social permet d’archiver les photos de son choix. Celles-ci restent en ligne mais uniquement visibles de vous-même.

Si Instagram préfère vanter deux autres objectifs dans son communiqué — « donner plus de contrôle à ses utilisateurs pour préserver les moments importants, et avoir plus de flexibilité pour partager n’importe quel moment, puisqu’ils pourront dorénavant archiver une publication quand ils le souhaitent » –, on imagine déjà que la fonctionnalité servira avant tout dans le premier cas.

Pour activer l’archivage sur une photo, il suffit de sélectionner les « … » qui mènent à d’autres options puis d’appuyer sur « archiver ». La fonctionnalité n’est pas sans rappeler le « droit à l’innocence » envisagé au Royaume-Uni, qui permettrait, lui, de supprimer les données publiées par les internautes avant leurs 18 ans.