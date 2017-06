Un système de freinage d’urgence automatique en ville, c’est bien, et lorsqu’il intègre un système de détection des piétons, c’est encore mieux. Ainsi, dans chaque cas de figure, l’auto réagit de la meilleure manière possible pour éviter tout accident, voire en limiter l’impact. Description du système à bord de la toute dernière Golf.

Trop de piétons traversent la rue de manière indisciplinée et trop souvent, leur attention est prise par l’écran de leur smartphone. Résultat, ces usagers de la voie publique les plus fragiles se retrouvent en situation de danger.

Pour l’automobiliste, une attention de tout instant n’est pas non plus toujours présente et les réflexes de freinage, voire d’évitement ne sont pas non plus toujours les meilleurs. Bref, ici aussi, rien de mieux qu’une aide à la conduite comptant sur la technologie pour une l’efficacité maximum. C’est ce que réalise le système de freinage d’urgence automatique en ville avec détection des piétons.

Des yeux vigilants

Le système de détection de piétons est apparu sur la gamme Golf avec son tout dernier restylage de 2017, en série à partir de niveau de finition Confortline. Une démocratisation qui permet d’intégrer de tels systèmes dans des modèles de plus en plus abordables. Chez Volkswagen, c’est d’abord à bord de la routière Passat que ce système est apparu, avant de descendre en gamme. Mais de quoi s’agit-il exactement ?

La base technique est celle du système de freinage d’urgence en ville Front Assist, prévu pour freiner de manière autonome lorsque la voiture qui précède pile devant vous. Dorénavant, la caméra frontale de la voiture bénéficie de réglages spécifiques lui permettant de reconnaître automatiquement la silhouette d’un piéton et de la différencier d’un autre véhicule.

Ainsi en ville, la sécurité est grandement améliorée grâce à ce système capable de reconnaître automatiquement un piéton entrant dans le champ de conduite de la voiture et alertant le conducteur dans un premier temps (signal sonore et visuel), et freinant en cas de besoin pour éviter une collision malheureuse. Les freins auront été mis en condition de donner le meilleur de leur puissance dès la détection du danger avec la mise en pression de leur hydraulique et le rapprochement des plaquettes des disques pour préparer une intervention immédiate. Si le conducteur réagit, il bénéficiera ainsi du maximum de puissance de freinage disponible. Mais sans réaction de sa part, le système prendra l’initiative de freiner de lui-même.

Un système testé par Euro NCAP

L’organisme connu pour ses crash-tests de véhicules teste aussi l’efficacité des différents systèmes de sécurité active dans l’attribution de ses fameuses étoiles qui note le niveau de sécurité d’un véhicule. Rappelons que la sécurité active est celle qui concerne l’évitement d’un accident, tandis que la sécurité passive est celle qui, en cas d’accident, protège les occupants du véhicule.

Un accident de piéton fatal sur cinq pourrait être évité grâce à l’implantation généralisée d’un tel système.

Avec ses tests qui incluent désormais le freinage automatique en ville et la détection de piétons, l’organisme incite les constructeurs à la généralisation de cet équipement. Selon lui, un accident de piéton fatal sur cinq pourrait être évité grâce à l’implantation généralisée d’un tel système.

EuroNCAP teste l’efficacité du système avec des piétons adultes (la voiture roule entre 20 et 60 km/h et un mannequin de piéton surgit perpendiculairement à la vitesse d’un jogger (8 km/h). Une méthode de test spécifique pour les risques d’impact avec des enfants a également été mise au point : la voiture roule entre 20 et 60 km/h et un mannequin d’enfant surgit derrière une rangée de voitures garées, à 5 km/h, simulant la vitesse d’un enfant qui court.

La Golf 7 restylée et son panel d’équipements de sécurité

C’est une habitude pour la berline compacte allemande, elle fait la collection d’équipements de sécurité directement descendus de modèles plus opulents.

Ainsi, elle a été une des premières de son segment à embarquer un système de régulateur de vitesse adaptatif (ACC), le système Front Assist avec freinage d’urgence en ville, le capteur de présence de véhicules dans l’angle mort (Blind Spot), l’assistant de maintien dans la voie (Lane Assist), le détecteur de fatigue, le freinage anti-multi collision, le stabilisateur de remorque, l’assistant de sortie de stationnement et le système d’aide au stationnement Park Assist.

Dans sa toute dernière version restylée, elle propose aussi l’assistant à la conduite dans les embouteillages (Traffic Jam Assist), le Trailer Assist (assistant de manoeuvres pour remorque) et l’Emergency Assist, en plus du nouveau système de détection des piétons pour le Front Assist avec freinage d’urgence en ville que nous précisons ici.