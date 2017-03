On peut désormais jouer à FF XIV sans payer jusqu'au niveau 35, 60 étant le maximum.

En marge de la mise à jour 3.56 de Final Fantasy XIV (correspondant à la conclusion du scénario principal de Heavensward), Square Enix a décidé de lever la limite de temps appliqué à la version d’essai gratuite. Alors qu’on ne pouvait y jouer que quatorze jours — soit la norme des MMORPG –, on a désormais accès au jeu sans interruption calendaire. Cela veut-il dire que Final Fantasy XIV passe en free-to-play ? C’est presque le cas, mais il y a quand même des restrictions appliquées.

Des restrictions

« Les joueurs de l’essai gratuit peuvent accéder à tout le contenu jusqu’au niveau 35, créer jusqu’à 8 personnages jouables (un par Monde), rejoindre des équipes ou des linkshells, et même affronter le donjon sans fond jusqu’à l’étage 10. » note ainsi Square Enix dans son communiqué. Autrement dit, vous aurez tout le loisir de profiter de Final Fantasy XIV mais arrivera un moment où il faudra payer pour continuer à explorer son univers (avec transfert de progression au programme, bien évidemment).

En offrant une latitude d’essai plus grande, Square Enix permettra à certains de s’y plonger un peu plus et peut-être craqueront-ils pour un abonnement une fois le niveau 35 atteint (entre 10,99 et 12,99 € par mois). Pour information, le level max est de 60, ce qui laisse quand même pas mal de choses à faire sans dépenser un seul denier.

À noter que les joueurs ayant déjà épuisé leur essai gratuit de quatorze jours seront les bienvenus et auront l’opportunité de s’y (re)mettre, en reprenant là où ils s’étaient arrêtés.