Open Whisper Systems a mis à jour son application Signal pour Android et iOS. Celle-ci propose désormais par défaut la visiophonie sécurisée.

Déployée à titre expérimental dans une précédente version de l’application sortie au mois de février, la visiophonie fait officiellement son entrée dans Signal. Une nouvelle version du logiciel vient en effet d’être mise en ligne sur Google Play et l’App Store, respectivement pour Android et iOS. Celle-ci permet désormais aux utilisateurs de passer des appels en vidéo, le tout de manière chiffrée.

À cette occasion, Open Whisper Systems, qui édite Signal, indique que l’existence de la fonction CallKit sur iOS a nécessité quelques ajustements au nom de la vie privée : les contacts qui vous contactent par visiophonie via Signal apparaîtront bien sur l’écran d’accueil de l’iPhone ainsi que dans le journal d’appel, mais avec un nom générique, à savoir « contact Signal ».

Today's Signal release enables the new video and voice calling features by default : https://t.co/wRYq95hqYh

— Open Whisper Systems (@whispersystems) March 13, 2017