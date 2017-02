La différence c'est que GCM envoie des notifications vides, le service n'a pas connaissance de qui est l'expéditeur (même si ça doit pouvoir se retrouver par analyse statistique si les conversations entre deux utilisateurs sont fréquentes) et n'a pas d'information sur le contenu du message, sa taille, etc...

Mais si j'ai bien compris, Callkit peut être désactivé et il n'est pas exclus que la version stable ne cafte pas l’identité du correspondant d'après cet article de Wired :

“How we handle CallKit once this is the default experience isn’t entirely resolved,” Marlinspike says. He suggests that the app could mere display “Signal users” in the iPhone’s call log to protect users’ identities, or Signal may walk users through its settings when once installed, to help people choose their privacy preferences. “There are a bunch of things we can do other than just having it on by default.”

www.wired.com The Best Encrypted Chat App Now Does Video Calls Too You're about to be able to turn on new encrypted calling features. But you may also want to turn off one that could leak your metadata.

Par contre, les protocoles pour la voix ayant également changés, je me demande si la partie serveur va passer sous une licence ouverte ou non. Je n'ai rien trouvé à ce propos pour l'instant.