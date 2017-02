Avec HMD, Nokia lancerait une réédition du 3310 au MWC 2017.

Le Nokia 3310 n’a pas encore dit son dernier mot et reviendra prochainement sur les étals, à en croire une source proche de l’industrie. Ce symbole des années 2000 serait présenté au Mobile World Congress (MWC), selon VentureBeat. L’appareil coûterait 59 euros.

Apparemment, le 3310 de 2017 n’a pas été modifié par HMD, qui produit désormais les téléphones de Nokia. Par conséquent, le constructeur jouera sur son autonomie formidable et sa résistance exceptionnelle. Ce dernier aspect en a fait un mème : il est parfois lancé depuis le ciel, il est la cible de coups d’un katana ou celle d’un tir de fusil de précision.

Un mobile capable de faire (encore) de la concurrence

L’annonce de Nokia devrait pourtant mettre l’accent sur les autres smartphones de l’entreprise, notamment les Nokia 3, 5 et 6, qui intégreront le système d’exploitation Android Nougat 7.0. À vrai dire, le Nokia 6 a été déjà lancé en Chine début janvier. L’appareil présente un écran en HD de 5,5 pouces, un processeur Snapdragon 430 avec un modem X6 LTE, une RAM de 4 Go, 64 Go de capacité de stockage et un appareil photo de 16 mégapixels. Les prix des trois appareils varieront entre 150 et 250 euros.

Cependant, le bon vieux Nokia 3310 peut encore faire de l’ombre à la concurrence : en jouant sur la nostalgie des clients, le constructeur pourrait faire de belles ventes.