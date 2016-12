Par l'entremise de la société HMD Global, Nokia doit lancer cinq smartphones au cours de 2017.

2017 marquera l’arrivée de Nokia dans l’écosystème Android. En effet, la société HMD Global — qui mêle les savoir-faire de Nokia et Foxconn — produira des smartphones sous la marque du géant finlandais grâce à un accord conclu pour les dix prochaines années. Reste à savoir combien de modèles seront fabriqués.

Selon toute vraisemblance, un premier terminal devrait être présenté lors du Mobile World Congress de Barcelone, qui aura lieu du 27 février au 2 mars. Le salon espagnol est en effet l’endroit incontournable pour tout ce qui a trait à la mobilité. On doute que le constructeur manque ce rendez-vous.

D’autres appareils sont également attendus. Selon les informations du site DigiTimes, HMD a dans les cartons quatre appareils dont la sortie est planifiée entre le deuxième et le troisième trimestre 2017. Il n’est pas clair si certains de ces produits seront des variantes d’autres mobiles ou s’ils seront des modèles distincts.

Sur le plan technique, on ne sait pas encore grand chose : les smartphones auraient un écran d’une diagonale allant de 5 à 5,7 pouces avec une définition WQHD ou Full HD. On parle également d’appareils dont la mémoire vive se situerait entre 2 et 3 Go selon la gamme visée (entrée ou milieu de gamme).