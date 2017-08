Alors que la Nasa cherche actuellement un nouveau Responsable de la protection planétaire, un jeune garçon de 9 ans a envoyé une lettre de motivation, dans la volonté de devenir un Gardien de la Galaxie. Une démarche amusante, récompensée par une réponse de l’Administration.

Pendant le mois de juillet, la Nasa a diffusé une petite annonce qui a fait le tour du web. L’administration américaine cherche un nouveau « Planetary Protection Officer » — ou Responsable de la protection planétaire dans la langue de Thomas Pesquet. Un poste au titre qui a fait jaser, alors qu’il désigne simplement le responsable du matériel et des politiques concernant la contamination organique et biologique des missions spatiales.

Mais les internautes n’ont pas hésité à faire le parallèle avec de la science-fiction. Parmi les intéressés, un jeune américain âgé de 9 ans. Jack David, actuellement en CM1 dans le New Jersey, a alors pris son courage (et son crayon) à deux mains pour écrire une lettre à la Nasa. La candidature de l’auto-proclamé « Gardien de la Galaxie » a fait mouche et a reçu une jolie réponse.

When 4th grader and self-proclaimed “Guardian of the Galaxy”, Jack, wrote to us about applying for a job, we replied https://t.co/932pj3Q50B pic.twitter.com/RhcGdnzGAw — NASA (@NASA) August 4, 2017

C’est le directeur des sciences planétaires de la Nasa, Jim Green, qui a pris le temps de répondre au jeune héros galactique. « À la Nasa, nous aimons apprendre l’espace aux enfants et les inspirer pour qu’ils deviennent la prochaine génération d’explorateurs, » écrit le scientifique dans sa lettre. « Pensez-y comme une aide à la gravité, un coup de pouce qui peut changer positivement et à jamais le cours d’une vie, et notre marque dans l’univers. »

Le directeur des recherches planétaires, Jonathan Rall, a également appelé le jeune homme pour le féliciter de son intérêt pour le poste. Ce travail, vraisemblablement toujours à pourvoir, demande des qualifications assez spécifiques — détaillées sur le site USA Jobs. Jack David devra attendre un petit peu, et finir ses études, avant de devenir un véritable « Gardien de la Galaxie ».