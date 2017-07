Vidéo : Contemplez l’Europe en ultra haute définition depuis l’ISS Julien Lausson - il y a 1 minute Sciences

La Nasa a enregistré une vidéo montrant l'Europe du Sud en ultra haute définition. La séquence a été filmée au mois d'août 2016 depuis la station spatiale internationale.

Vous aimez les vidéos en ultra haute définition ? Nous aussi, surtout lorsqu’elles ont trait à l’espace.

Nous avions par exemple beaucoup aimé la séquence de la Nasa montrant les splendides phénomènes physiques se produisant à la surface du Soleil ; nous avions également apprécié les vidéos dévoilant la Terre et les aurores boréales en 4K. Cette fois, c’est l’Europe qui est à l’honneur.

L’agence spatiale américaine a diffusé au mois de juillet un enregistrement montrant la moitié sud du Vieux Continent telle qu’on peut la voir depuis l’ISS, à près de 400 km d’altitude. D’une durée d’environ trois minutes trente, la vidéo a été tournée au mois d’août 2016, soit quelques mois avant l’arrivée de Thomas Pesquet (le dixième spationaute à partir dans l’espace) à bord de la station spatiale internationale.

Pour vous aider à vous y retrouver, la vidéo a été intelligemment éditée afin de faire apparaître en superposition les noms des principales villes survolées : Nantes, Paris, Bordeaux, Lyon, mais aussi Turin, Venise, Stuttgart et Madrid.

Même si l’orientation de la caméra est inhabituelle, on finit par distinguer la France, l’Italie, la Corse, la Sardaigne, la Méditerranée et l’Atlantique.

Au fil de la vidéo, la Nasa délivre aussi quelques informations sur le trajet parcouru par l’ISS pendant le temps de la vidéo (1 578 km en un peu plus de 3 minutes !) et sur la station elle-même, comme le temps que met l’ISS à faire une orbite complète de la Terre, le nombre de fois que l’équipage assiste au lever et au coucher du Soleil ou encore la masse de la structure.