La station spatiale internationale sera ravitaillée le 18 février par une capsule Dragon envoyée par l'entreprise SpaceX.

La station spatiale internationale profitera très bientôt d’un nouveau ravitaillement : à la fin de la semaine prochaine, SpaceX aura en effet la responsabilité d’amener à bon port une cargaison chargée de vivres et d’instruments scientifiques à l’équipage se trouvant à quelques 400 km d’altitude. Il s’agira alors de la dixième rotation effectuée par SpaceX entre la Terre et l’ISS.

Targeting Feb. 18 for Dragon's next resupply mission to the @Space_Station — our 1st launch from LC-39A at @NASA's Kennedy Space Center.

