Une équipe de scientifiques australiens a fait plonger un robot équipé d'une caméra sous la banquise. Il en a tiré une vidéo impressionnante qui révèle un monde riche et coloré.

Que trouve-t-on sous la banquise de l’Antarctique ? Pour le savoir, une équipe de scientifiques australiens a fait plonger un robot sous-marin dans ces profondeurs maritimes et en a tiré une vidéo qui révèle une vie aquatique aussi riche que colorée.

Araignées et étoiles de mer, oursins, éponges qui évoquent la forme d’une noix de coco… la caméra attachée au robot n’a rien raté pendant ce parcours atypique à 30 mètres de profondeur. Le docteur Glenn Johnstone, membre de l’équipe, s’en félicite : « Quand vous pensez à la vie présente en Antarctique, les espèces les plus connues, comme les manchots, les phoques ou les baleines. Mais cette vidéo révèle un monde productif, coloré, dynamique et riche d’une grande biodiversité ».

Le scientifique, qui étudie avec ses collègues l’acidification des océans, livre aussi quelques explications sur le rapport entretenu par ces formes de vie avec leur environnement : « Ces communautés vivent dans une eau -1,5 °C toute l’année et sous une couche de glace d’1,5 mètre pendant 10 mois. Un iceberg peut entraîner leur disparition à l’occasion mais, globalement, la banquise les protège des tempêtes, ce qui leur permet de se développer dans un environnement assez stable, où la biodiversité peut s’étendre. »