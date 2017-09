Mario a visiblement raccroché la clef à molette et la salopette : la célèbre mascotte moustachue n'est plus plombier aux yeux de Nintendo. Depuis un moment même. C'est donc ça, l'origine de toutes ces fuites ?!

Mario n’est plus plombier. Voilà. Terminé. Il n’y a plus rien d’autre à dire, sinon à s’apitoyer sur un mythe qui s’est effondré avec une mise à jour a priori anodine du statut de la mascotte de Nintendo.

On appelait encore récemment le constructeur japon « la firme au plombier ». Ce n’est plus correct, comme pour dire que plus rien ne sera jamais comme avant. Car rien ne sera effectivement jamais plus comme avant et il faudra s’attendre, désormais, à se faire reprendre par le fan hardcore quand on dira « Tu parles de Mario le plombier de Nintendo ? ». Grrr.

Mario, un grand sportif

« Toujours là pour faire du sport, que ce soit du tennis ou du baseball, du foot ou de la course de voiture, il fait toujours des trucs cool. Aussi, il semblerait qu’il ait été plombier il y a très longtemps… » indique la biographie de Mario sur le site officiel de Nintendo.

Autrement dit, Mario est désormais un chômeur qui passe son temps à faire du sport quand il ne doit pas sauver une princesse en détresse. Un bel exemple pour la jeunesse, même si le moustachu vaut certainement plus que les 222 millions d’euros de Neymar.

On se rassurera en lisant que Mario est toujours le frère de Luigi et que son ennemi juré restera Bowser pour le moment. Il ne manquerait plus qu’on lui rase sa moustache ou qu’on l’orne d’une barbe à la mode…