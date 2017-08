Si Half-Life 3 avait vu le jour, quelle histoire aurait été racontée ? Le scénariste des deux premiers volets révèle à quoi le récit aurait pu ressembler.

Y aura-t-il un jour un Half-Life 3 ? Impossible à dire. En début d’année, Gabe Newell, le fondateur et dirigeant de Valve, le studio qui a donné naissance à la célèbre série vidéoludique s’est prêté au jeu des questions / réponses sur Reddit. Hélas, l’intéressé a pris soin de botter en touche et de ne rien dire sur les projets de suite — s’il y en a– de Half-Life 2 Episode Two, dont la sortie remonte au 10 octobre 2007.

Mais à défaut de pouvoir jouer à Half-Life 3, on peut désormais savoir ce qu’aurait pu être son scénario. Le romancier américain Marc Laidlaw a en effet publié sur son site web le récit de ce qu’aurait pu être l’histoire du jeu, sous la forme d’une lettre de Gordon Freeman adressée aux joueurs. Les noms ont été modifiés pour brouiller les pistes mais les membres du forum NeoGAF ont fini par tout remettre en ordre.

Une traduction en français de cette missive fictive a été réalisée par nos confrères du site IGN.

Attention : il n’est pas question de dire ici qu’il s’agit de l’histoire qui serait utilisée par Valve si par hasard un nouveau jeu mettant en scène le plus célèbre des chercheurs en physique théorique de l’univers vidéoludique. Marc Laidlaw ne travaille plus pour Valve depuis début 2016 et même s’il a passé 18 ans au sein du studio, en contribuant notamment à l’écriture des scénarios des deux titres et de leurs extensions.

Ce n’est pas la première fois que l’écrivain de science-fiction évoque ce qu’aurait pu être Half-Life après le deuxième épisode du second volet. Dans une interview donnée en juillet, il a expliqué ce qu’il aurait bien aimé faire s’il avait eu la charge de conduire le récit, son intention de passer le flambeau, mais aussi de conclure une intrigue tout en laissant la porte ouverte aux développements d’autres aventures.