Le rappeur canadien a battu son propre record de ventes et écoutes en streaming, détenu par son album Views. Une semaine après sa sortie, son nouvel opus More Life s'est écoulé à plus de 500 000 unités.

Moins d’un an après le vif succès rencontré par Drake sur Apple Music avec l’album Views, le rappeur canadien a de nouveau atteint la première place des ventes aux États-Unis avec son nouvel opus. Baptisé More Life, le disque s’est déjà écoulé à plus de 505 000 unités une semaine après sa sortie, rapporte Billboard.

Le site a classé les albums les plus populaires de la semaine en fonction du nombre de disques vendus, et en établissant l’équivalence des écoutes en streaming en ventes.

Il détrône son propre record

Sur ce total, 257 000 écoutes du disque ont été réalisées via des plateformes de streaming musical. L’artiste bat ainsi son propre record, établi il a moins d’un an avec l’album Views, qui avait rapidement atteint 163 000 écoutes en streaming.

More Life, que Drake décrit lui même comme une playlist, — le rappeur s’est entouré de nombreux producteurs différents pour le concevoir, parmi lesquels Frank Dudes, Boi-1da ou Murda Beatz — est le septième album consécutif de l’artiste américain à se positionner numéro un dès sa sortie.

Il y a quelques mois, Drake n’hésitait pas à chanter du Taylor Swift pour Apple Music, qui avait eu temporairement l’exclusivité de l’album Views. Cette fois-ci, le rappeur a ouvert la diffusion de More Life, teinté de hip hop, afrobeat, R&B et dancehall, à diverses plateformes de streaming. Une stratégie qui lui a (encore) permis d’exploser tous les records en un laps de temps limité.