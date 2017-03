Vidéo : Word of Warcraft : Legion recevra une mise à jour massive le 29 mars Maxime Claudel - il y a 1 heure Pop culture

Le célèbre MMORPG de Blizzard passera en version 7.2, une mise à jour qui préfigure l'arrivée prochaine d'un nouveau raid.

Depuis plus de dix ans, Blizzard Entertainment rythme la vie des fans de World of Warcraft avec des extensions et des mises à jour. Et le MMORPG est encore loin de la retraite. Ainsi, le 29 mars prochain, le chapitre Legion va passer en version 7.2 via un patch intitulé La Tombe de Sargeras et mis en exergue dans une bande-annonce présentant les tenants et aboutissants du futur raid auquel pourront participer les joueurs.

Bien entendu, et comme le veut la coutume, cette quête à plusieurs ne sera pas disponible tout de suite. Elle permettra d’affronter Kil’Jaeden et de mettre fin à ses sombres desseins.

Mise à jour 7.2

La mise à jour 7.2 de World of Warcraft : Legion offrira donc quelques heures de plus à ajouter à son compteur de temps de jeu. On pourra par exemple passer du temps dans le donjon intitulé Cathédrale de la Nuit éternelle, entre autres quêtes et défis à terminer sur les Îles Brisées. Elles seront chargées de faire patienter jusqu’au gros morceau, ce fameux raid s’articulant autour de la Tombe de Sargeras et de combats à mener contre une horde de démons.

On notera aussi l’arrivée de la possibilité de voler avec ses montures dans les territoires de l’extension Legion, des nouvelles apparences pour les armes prodigieuses, des évolutions des Domaines de Classe et, bien sûr, du loot légendaire inédit à gogo.