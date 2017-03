Le langage crypté utilisé dans le jeu n'est déjà plus un mystère. Et Nintendo s'est permis un message caché et plein de sens sur la boîte. Attention, divulgâchis.

Les fans de The Legend of Zelda : Breath of the Wild attendaient la date du 3 mars non sans impatience. Après des années et des années d’attente, ils ont enfin l’occasion de poser les mains sur la nouvelle aventure du héros Link. Et, sans surprise, certains n’ont pas perdu de temps à percer certains de ses secrets. Parmi eux, il y a notamment le langage Sheikah composé de symboles qui ne parleront à personne sans traduction.

Sur le forum reddit dédié au jeu disponible sur Wii U et Nintendo Switch, on peut découvrir une table permettant de mieux comprendre les phrases écrites en Sheikah. Mais ce n’est pas tout…

Un secret plus trop bien gardé

En effet, la boîte de l’édition collector américaine de The Legend of Zelda : Breath of the Wild arbore un message écrit en Sheikah dont il est maintenant possible de connaître la signification. Et il s’agit d’un clin d’œil qui en dirait long sur l’expérience en elle-même : il est inscrit « The Hyrule Fantasy », correspondant au nom japonais du tout premier jeu Zelda. L’auteur de cette découverte spécule, « J’imagine que le titre est une réinterprétation de l’original. »

Pour ceux qui s’en souviennent, la première aventure Zelda était difficile et laissait aux joueurs le soin de se débrouiller. Comme dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Autant dire que nous sommes sans doute en face d’un véritable retour aux sources et que la référence de Nintendo n’est pas du tout un hasard.