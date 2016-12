Il reste encore deux saisons à Game of Thrones avant de tirer sa révérence. Mais d'autres séries dérivées de son univers pourraient prendre le relais : HBO songe en effet à des spin offs.

L’idée fait petit à petit son chemin. Tandis que la fin de Game of Thrones pointe déjà à l’horizon, avec une saison finale plus courte que les précédentes, HBO ne cache plus ses envies d’une série dérivée s’inscrivant dans l’univers médiéval-fantastique imaginé par George R. R. Martin. On comprend que la chaîne de télévision n’a pas vraiment envie de laisser filer sa poule aux œufs d’or.

Au mois d’août, Casey Bloys, le directeur de la programmation chez HBO avait admis l’existence de discussions sur la question : « Ce n’est pas quelque chose à laquelle je suis opposé, mais cela doit avoir du sens sur un plan créatif. […] Nous sommes ouverts à l’idée […], mais il n’y a aucun projet concret pour l’instant ». Le mystère reste aujourd’hui entier sur le scénario de cette (ou ces ?) série(s) dérivée(s).

Quatre mois plus tard, le sujet des spin offs reste d’actualité. The Hollywood Reporter , qui rapporte les propos de Richard Plepler, patron de HBO, fait savoir que les réflexions sont pour l’instant à un stade très embryonnaire. Rien de bien surprenant, après tout : la chaîne a encore devant elle deux saisons, la septième et la huitième, qui sont respectivement planifiées pour 2017 et 2018.

« En ce moment, nous nous concentrons sur la conclusion de la série […]. Nous allons le faire tout en jetant en parallèle les bases très embryonnaires d’autres possibilités », a-t-il ainsi déclaré. « Ça n’a évidemment pas échappé à Casey Bloys et à moi-même qu’il pourrait y avoir une sorte d’extension de la marque Game of Thrones qui pourrait être palpitante. Les producteurs l’ont aussi remarqué ».

De la matière à revendre pour des spin-offs

L’univers imaginé par George R. R. Martin ne manque en tout cas pas de matière pour une série dérivée : la rébellion de Robert Baratheon à la construction du Mur, le fléau de Valyria, l’invasion des Andals, la longue nuit, la conquête d’Aegon, les aventures des dothrakis… Dans certains cas, la production pourrait tout à fait faire appel à une partie du casting que l’on a connu au fil des saisons.

Depuis le début de sa diffusion en 2011, Game of Thrones est considérée de l’avis du public et de la critique comme l’une des séries télévisées les plus abouties. Elle a reçu au fil des années des tas de récompenses et a atteint des records d’audience malgré un niveau de piratage très élevé. Selon un classement établi en 2013 par l’association des scénaristes américains, elle est aussi l’une des mieux écrites.