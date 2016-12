Vidéo : Quand Monoprix se moque d’Amazon Go et de ses magasins du futur Julien Cadot - hier à 17:54 Pop culture

Dans une vidéo promotionnelle, Monoprix parodie Amazon Go et son concept de magasin sans caisse ni queue. Drôle.

Cela arrive au moins une fois par mois. Je sors du métro et le Monoprix devant moi me rappelle que je dois faire des courses si je veux continuer à me nourrir. Je passe les portes automatiques et je jette un coup d’œil aux caisses : j’estime la queue à 20 minutes en plus de la corvée de me déplacer dans des allées froides et bondées. Je sors du magasin, j’ouvre Amazon Prime Now et je prends le chemin de la maison. J’ai bien souvent passé la commande quand je passe la porte, soit 5 minutes après, en ayant eu le temps d’aller à la boulangerie et éventuellement chez le fromager. Elle sera livrée dans deux heures.

Ce petit manège, je ne dois pas être le seul à le faire et cela commence à inquiéter le géant de la distribution qui vient de sortir les griffes face aux avancées d’Amazon en matière d’expérience client. Il faut dire que, contrairement aux artisans et commerçants qui ont toujours la proximité, la relation client et la qualité des produits pour eux et peuvent mettre ça en avant face aux géants du web, faire les courses dans un supermarché n’a rien d’une expérience agréable.

Dans une vidéo qui parodie celle de l’entreprise américaine diffusée à l’occasion de la sortie d’Amazon Go, Monoprix présente son concept de livraison à domicile, affirmant qu’un magasin sans queue et sans caisse, cela fait « dix ans que cela existe ». La vidéo, qui s’amuse des clichés des vidéos des startups et entreprises américaines, nous a fait lâcher quelques éclats de rire : on ne résiste pas à l’envie de vous la partager.

Pas sûr que ce qu’elle montre représente la réalité des supermarchés (c’est de bonne guerre) ni qu’elle nous convaincra d’y retourner, mais en tout cas, elle touche juste et parvient à être drôle.