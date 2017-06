Nubia est une marque chinoise du groupe ZTE. Premium et tournée vers la photographie, cette filiale fournit chaque année des flagships au succès important en Chine. Absente de nos contrées, la firme chinoise débarque sous pavillon français puisque Archos va commercialiser ses smartphones en marque blanche.

Alors que la firme française Archos est victime d’une baisse de croissance sur les secteurs grand public et les tablettes, elle enchaîne son rachat de Logic Instrument par une tentative de séduction du marché des smartphones d’entrées de gamme. En France, le segment est pourtant très occupé.

Les consommateurs hexagonaux étant peu portés sur le haut de gamme, et les forfaits sans engagement aidant, les Wiko et autres Honor ont trouvé chez nous une croissance durable. Archos voudrait en fait autant. Toutefois, le marché du smartphone ralentissant, ces différentes firmes font face à une concurrence plus rude et exigeante.

Une marque reconnue en Chine

Afin de battre les firmes chinoises à leur jeu de nivellement par le haut de l’entrée de gamme (on pense à Honor qui ne cesse de progresser) le Français Archos a choisi d’importer une figure de proue de la tech chinoise absente dans nos contrées : Nubia. Marque premium du groupe ZTE, Nubia jouit en Chine d’une image de marque respectée et fournit régulièrement le couple Jinping en smartphones. La première dame chinoise avait ainsi été vue avec un Z, l’un des flagships de la firme.

Si dans l’Hexagone nous connaissons plutôt bien ZTE que l’on retrouve chez certains commerçants locaux, Nubia, pourtant filiale du groupe, est inconnue. La marque fut une des premières à adopter le style borderless des écrans parmi d’autres innovations maisons plus triviales. C’est grâce à cette méconnaissance française que la société Archos a pu proposer au chinois une commercialisation, sous marque blanche, de notre côté du globe.

En changeant sobrement le design, la compatibilité avec les antennes et le logo à l’arrière des Nubia Z17 mini, Archos s’assure deux nouveaux smartphones (Alpha et Gamma) d’entrée et milieu de gamme dans son catalogue pour la rentrée.

Assez performants et poursuivis par une bonne réputation, qu’il faudra confirmer en France, les smartphones Nubia seront vendus par Achos à partir de 199 € et 299 € pour le plus coûteux. Vraiment des prix plancher. La commercialisation, elle, démarrera en juillet. Toutes les caractéristiques sont à retrouver chez nos confrères de FrAndroid.