Virgin Orbit : tel est le nom de la nouvelle entreprise affiliée à Virgin. La mission de cette startup de 200 salariés, sera d'effectuer des lancements de satellites à un coût modique.

Le président de Virgin Orbit, Dan Hart, n’est autre que l’ancien vice-président de la section Satellites de Boeing. Ce dernier a affirmé dans un communiqué de Virgin : « Selon moi, la mission de Virgin est d’améliorer la vie sur notre planète, et nous sommes en train d’accomplir cet objectif en fournissant un accès à l’orbite basse terrestre pour connecter des milliards de personnes et permettre un service efficace, accessible et flexible pour des emplois importants des données dans l’espace. »

Virgin Orbit dispose déjà de quartiers généraux situés à Long Beach, en Californie, dans un espace de 16 700 m2 et d’une équipe de 200 employés.

De son côté, Richard Branson, le célèbre fondateur de Virgin, souligne : « [Nous devons] permettre la révolution de petits satellites et préparer la commercialisation de vols spatiaux afin que plus d’hommes puissent atteindre l’espace et voir notre planète. » Virgin promet de livrer plus de détails sur ses futures opérations prochainement.