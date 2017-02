Plus de trois ans après fermeture, Irrational Games, à qui nous devons BioShock et BioShock: Infinite, change d'identité. Ken Levine promet des jeux narratifs.

On va réentendre parler de Ken Levine, charismatique développeur à l’origine de la saga BioShock. Car son studio Irrational Games, fermé en 2014, va renaître de ses cendres, toujours sous l’égide de Take-Two Interactive. Il faudra désormais l’appeler Ghost Story Games, sachant qu’il se compose d’une douzaine de personnes ayant déjà travaillé avec lui. Aucun jeu n’a été annoncé pour le moment mais les ambitions s’affirment : Ken Levine entend faire mieux avec moins, avec une large place accordée à la narration. Les possibilités d’un quatrième BioShock sont infimes.

The studio formerly known as Irrational Games is now called “Ghost Story”. Come learn what that means for our fans !https://t.co/lyimVt22hc

— Ghost Story (@GhostStoryGames) February 23, 2017