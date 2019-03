Numerama veut travailler avec vous sur Vroom.

Vroom, c’est le son que nous faisons quand nous imitons une voiture. De l’enfance à l’âge adulte, il symbolise le moteur et la vitesse. Vroom, c’est aussi le son que nous n’entendrons plus jamais si l’avenir de la mobilité entame une transition bienvenue vers les énergies propres, l’autopartage et les nouvelles mobilités collectives et individuelles. Vroom, c’est pour nous le pari que les générations de demain connaîtront le nom de notre média avant de se demander ce qu’il signifie.

5 mois après son lancement pour le Mondial de l’Auto et après 3 ans de construction d’une ligne éditoriale démarquée et innovante, Vroom prend de la vitesse et cherche à étendre son équipe éditoriale.

Nous cherchons des passionné·e·s de choses qui roulent qui ont un appétit pour l’innovation dans le secteur des transports. S’il faudra être prêt·e·s à s’investir, connaître les marques, participer aux événements, essais et présentations des grands noms de l’industrie tout en gérant au mieux un planning éditorial exigeant, nous ne cherchons pas forcément une personne issue du monde de l’automobile. Votre envie de découvrir le secteur et votre motivation à vous intégrer à notre équipe primera sur vos expériences passées.

Nos seules exigences techniques, en dehors des connaissances journalistiques, sont les suivantes :

Permis B

Bonne compréhension de l’anglais

À Paris

Salaire compétitif, sur profil et selon le type de collaboration. Nous cherchons une personne en contrat (temps plein ou mi-temps), mais si vous avez des piges à nous proposer qui entrent dans la thématique, nous sommes ouverts aux projets.

La rédaction de Numerama est située en plein cœur de Paris (Strasbourg Saint-Denis). En 3 ans, le média s’est imposé comme la référence française sur l’actualité technologique et l’exploration du numérique. En décembre 2018, il comptait 6 millions de visites.

Comment postuler ? Remplissez simplement ce formulaire.

