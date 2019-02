Honda a dévoilé son nouveau prototype électrique, qui sera présent à Genève la semaine prochaine.

Après un teasing de l’extérieur et une photo de l’intérieur, Honda a officialisé son e Prototype, un concept électrique qui préfigure un modèle de production attendu pour la fin d’année. Présenté dans un communiqué de presse daté du 27 février 2019, le véhicule fera un petit passage par le salon automobile de Genève (7-17 mars).

Avec son look choupi et sa face décrite comme « humaine », la e Prototype fait penser au robot Eve du film d’animation Wall-E. Et entre son allure rondouillarde et son schéma de couleurs (du blanc, du noir et des phares bleutés), le véhicule prend même des allures de jouet. On verra à quel point la version de série s’en distinguera.

La voiture de Wall-E ?

Intégré à la ‘Electric Vision’ de Honda, le e Prototype est l’évolution d’un premier prototype apparu en 2017. Son ADN s’appuie sur ces trois piliers : design unique (on ne contredira pas), fonctionnalités avancées et conduite dynamique.

L’aspect futuriste du e Prototype est matérialisé par certains éléments technologiques visibles au premier coup d’œil. On citera par exemple les poignées de porte affleurantes ou les rétroviseurs extérieurs virtuels. Pour la praticité, Honda a intégré le port de recharge au milieu du capot de manière à pouvoir faire passer le câble à droite ou à gauche, sans restriction.

Honda définit volontiers sa voiture compacte comme urbaine. D’ailleurs, son autonomie ne permettra pas de faire de longs parcours. Sans citer de norme de référence, le constructeur japonais ne promet pas plus de 200 kilomètres sur une seule charge. Ce défaut sera pallié par la compatibilité avec la recharge ultra rapide (80 % de la batterie récupérés en 30 minutes). Là encore, on attendra de voir les caractéristiques finales.

