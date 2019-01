Une startup allemande inspirée a imaginé une moto électrique au design très, très minimaliste.

Dans l’ombre de Harley-Davidson et de sa prometteuse LiveWire, la startup allemande Novus a profité de l’exposition offerte par le CES 2019 pour dévoiler un concept de moto électrique ô combien distinctif. Il suffit de s’arrêter deux minutes sur son design pour s’en convaincre : très minimaliste, il ne plaira pas à tout le monde.

Derrière ce deux-roues qui n’est pas encore tout à fait prêt à fouler nos routes se cachent deux cerveaux, à savoir René Renger et Marcus Weidig. Dans une vidéo making-of publiée le 3 janvier 2019 sur YouTube, ils expliquent qu’ils entendent changer la perception de la mobilité. Avec une moto étrange donc.

Tout en fibre de carbone

Novus voulait concevoir une moto ultra légère et ne s’est pas trompé en optant pour la fibre de carbone. La suspension arrière est quasiment invisible tandis que l’amortisseur peut être ajusté en fonction des conditions de route. Le moteur de 14 kW autoriserait une vitesse maximale de 96 km/h. Il est associé à une batterie lithium-ion d’une capacité inconnue mais promettant une autonomie qui ne dépassera pas les 100 kilomètres. Novus estime qu’elle sera suffisante pour 3 heures empêtré dans le trafic urbain, sachant que la recharge rapide est au programme (80 % récupérés en 1 heure).

Le véhicule de Novus se distingue aussi par son rapport au smartphone, qui sera pleinement intégré. En plus de faire office de clé numérique, le téléphone servira à l’instrumentation grâce à une application compagnon. « En éliminant le hardware superflu, on peut avoir de nouvelles idées », indique la startup. On notera aussi que le bouton de démarrage est niché dans la sellerie.

Comme le souligne Engadget, il n’est pas certain que le prototype réponde à toutes les obligations légales. Mais il a le mérite de proposer autre chose en matière de mobilité sur deux roues. Si une version commerciale existe un jour, René Renger et Marcus Weidig espèrent qu’elle sera assemblée à la main — et coûtera plus de 35 000 dollars.

Crédit photo de la une : Novus Signaler une erreur dans le texte