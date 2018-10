Parce qu'on allait pas garder toutes ces belles voitures pour nous, nous vous faisons gagner 10 places pour le Mondial de l'Auto qui a lieu du 4 au 14 octobre à Paris Expo porte de Versailles.

Si vous êtes à Paris du 4 au 14 octobre, le Mondial de l’Automobile est l’événement à ne pas manquer. Nous avons couvert le salon lors des journées réservées à la presse pour vous faire saliver et on ne peut pas dire que la cuvée 2018 déçoit. Entre les supercars, la Tesla Model 3, les concepts et la poussée des voitures électriques, il y a de quoi voir. Et nous avons mieux que le Mondial de l’Auto : le Mondial de l’Auto gratuit. Nous sommes heureux de vous inviter porte de Versailles grâce à l’une des dix places que nous mettons en jeu.

Pour jouer, il vous suffit de remplir ce formulaire : nous tirerons les gagnants au sort le 5 octobre.

10 autres places sont à gagner sur notre compte Twitter et tous les jours sur l’application iOS et Android officielle du Mondial de l’Auto !

#Concours 🚗 : RT+Follow pour gagner l'une des 10 entrées au Mondial de l'Auto 2018 qui se tient du 4 au 14/10 Porte de Versailles ! #ParisMotorShow

Et tous les jours, gagnez des places sur l'application iOS https://t.co/AefpGSTF3v et Android https://t.co/KyqCxFwPN5 pic.twitter.com/XvkeGS7azl — Vroom (@Vroomvroomtech) October 3, 2018