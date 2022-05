Et si pour devenir développeur web, vous retourniez à l’école, le temps de quelques mois ? C’est ce que propose O’clock avec ses formations de développeur web en téléprésentiel. Des formations complètes, sérieuses et particulièrement bien encadrées.

Avec un salaire annuel moyen oscillant entre 34 000 à 40 000 euros pour un débutant, devenir développeur web est la voie royale de la reconversion. Non seulement le secteur recrute activement, mais en plus les entreprises considèrent moins le diplôme que les compétences des candidats, via des tests, lors des entretiens. Trouver la bonne formation pour devenir développeur web, c’est donc s’ouvrir les portes d’un avenir professionnel prometteur.

Des vétérans du développement web aux manettes

Reste que se former au métier de développeur web n’est pas chose aisée. D’accord, il existe de nombreux MOOC, pack de vidéos ou sites spécialisés dans l’autoformation. Mais tout le monde n’a pas la rigueur ou la motivation pour apprendre tout par soi-même. Et quand on bute sur une difficulté, il n’est pas évident de poser des questions à des spécialistes.

C’est ici qu’intervient O’clock. O’clock est un organisme de formation composé par d’anciens développeurs web passionnés par l’enseignement. Ce sont des vétérans du développement web qui connaissent aussi bien le métier en lui-même que les tendances du milieu professionnel.

Il n’est pas uniquement question de technique dans la méthode de l’école O’clock. Être un bon développeur web nécessite de nombreuses compétences.

Surtout, O’clock considère qu’une bonne formation en développement web demande plusieurs mois d’enseignement, d’exercices et de suivi de la part d’un formateur qui connaît bien son sujet. C’est la première particularité de la méthode de formation O’clock : il s’agit d’une véritable école en ligne.

De véritables cours et le téléprésentiel pour se motiver

Une fois que vous êtes inscrits à une formation de développement, les cours sont suivis sous forme de téléprésentiel. Ils ont donc lieu à des heures fixes (entre 9 heures et 15 heures de l’après-midi) et sont animés par un formateur — un développeur web expérimenté — avec un groupe d’élèves. Ces cours ne sont pas passifs : les élèves peuvent prendre la parole, poser des questions via le chat ou répondre à des sondages.

La plateforme de cours en ligne de l’école O’clock a été développée en interne.

Pas question d’utiliser Google Meet ou Zoom. O’clock a développé sa propre plateforme de diffusion. Elle n’oblige pas à avoir sa caméra allumée en permanence et permet de consulter les replays en cas de besoin. Ces cours collectifs en classe virtuelle se concluent ensuite systématiquement par des exercices.

Il s’agit de quiz pour la validation des connaissances théoriques et des exercices pratiques (jeux, projets ou sites à web à monter de toute pièce) pour favoriser la pratique mais aussi la collaboration entre élèves. Des élèves qui peuvent également demander de l’aide aux professeurs dans la semaine ou communiquer entre eux pour s’aider le week-end.

O’clock a été encore plus loin pour favoriser l’intégration et l’inclusivité de tous ses élèves. Des sous-titres en temps réel accompagnent les interventions et certains cours peuvent recevoir un interprète en langue des signes. Et dans le cas d’exercice nécessitant de la puissance de calcul, O’clock donne accès à à ses élèves à un bureau virtuel pour travailler avec une machine puissante depuis le cloud.

De 3 à 16 mois de formation et de l’alternance en sus

La qualité de l’encadrement est au cœur des formations de cette école virtuelle. Celles-ci sont nombreuses et variées, mais surtout adaptées aux demandes des entreprises. La durée des formations varie de 3 à 16 mois en fonction des langages abordés… Ou de votre projet professionnel. Car O’clock propose aussi des formations en alternance.

O’clock propose aussi des formations générales (« Full stack ») que des modules de spécialisation.

D’une manière générale, pour un grand débutant, il faut compter sur 6 mois de formation pour apprendre les langages et plateformes les plus courants : HTML et CSS, PHP, JavaScript, React, WordPress et bien d’autres. La formation de développeur web permet d’apprivoiser toutes ces notions et se termine par une spécialisation dans une technologie (Symfony, React ou Wordpress).

Un suivi qui va jusqu’à la recherche d’emploi

O’clock est bien conscient que ce sont ses élèves qui vont ensuite la représenter dans les entreprises. Le niveau et les compétences de ses étudiants sont finalement sa meilleure pub. C’est pourquoi O’clock organise à la fin de la formation des ateliers pour mieux valoriser son CV ou bâtir sa page LinkedIn.

Un suivi qui va aussi bien de la formation aux outils de recherche de travail, de conseil pour la création des CV, à la mise en relation avec un réseau d’entreprises partenaires et jusqu’à des conseils avisés sur les entretiens et la négociation du contrat et du salaire.

Les 6 mois de formation au cursus de développeur web se décomposent en 476 heures pour acquérir les bases, 168 heures de formation et 154 heures de travail sur des projets concrets.

De nombreux moyens de financer sa formation

Ces 6 mois de formations (ou 798 heures de cours) ont un coût. Là encore, O’clock possède une équipe dédiée pour trouver des financements à votre formation. Car la dernière particularité de l’école O’clock est de délivrer un titre professionnel de niveau 5, soit l’équivalent d’un bac +2 à la fin de la formation.

Ce titre professionnel permet justement de bénéficier de plusieurs aides financières d’organismes comme le (désormais célèbre) CPF, l’Agefiph ou encore l’AIF. Près des trois quarts des élèves bénéficient ainsi aujourd’hui d’une aide totale ou partielle pour payer leur formation.

O’clock est un centre de formation rigoureux, sérieux et qui s’intéresse sincèrement à l’avenir de ses élèves. Plus qu’un MOOC ou une simple vidéo de formation, c’est l’une des formations les plus solides que l’on peut trouver dans le développement web actuellement.

Pour en savoir plus sur O’clock, rendez-vous sur le site officiel de l’école ou encore sur sa chaîne YouTube. Celle-ci regroupe à la fois les projets de fin d’année des étudiants, des FAQ ou la présentation des formateurs.

O’clock organise aussi régulièrement des lives. Le prochain est ainsi consacré à l’actualité de l’école et ses futurs projets en terme de formation, mais aussi de répondre aux questions que peuvent se poser de potentiels et futurs étudiants.